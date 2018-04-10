Diyarbakır'daki HDP saldırısının sanığı: Saldırıyı FETÖ yaptı

IŞİD'in, HDP'nin 5 Haziran 2015'teki Diyarbakır seçim mitingine yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili davasının 11. duruşması, Ankara Sincan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Sanık İsmail Korkmaz, mahkeme başkanına bundan sonraki duruşmalara SEGBİS ile değil salonda katılmak istediğini söyledi. Korkmaz, daha önce mahkemeye anlatmadığı şeyler olduğunu söyledi.
'İSLAM HUKUKUNA GÖRE YARGILAMA YAPMIYORUZ'
Başkanın araya girmesinin ardından Korkmaz, kendisinin ve diğer sanıkların bu olayla alakası olmadığını söylemek için söz konusu örneği verdiğini ifade etti. Korkmaz, kendilerinin tutuklu bulunmasına yönelik bir delil olmadığını ve saldırıyı 'FETÖ'nün gerçekleştirdiğini ileri sürdü.
KORKMAZ'IN ADI 10 EKİM DAVASINDA GEÇİYOR
Müşteki avukatlarından Özgür Erol, sanık İsmail Korkmaz hakkında, 10 Ekim katliamı davasına Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelen 2016/128 esas sayılı dosyada deliler olduğunu belirterek, Korkmaz'a sorulmasını istedi.
İsmail Korkmaz, kaçak yolcu taşımacılığı yaptığını savunarak, mahkeme başkanının saydığı isimleri tanımadığını ifade etti. Korkmaz, Gaziantep'ten gelen dosyadaki telefon dinleme kayıtlarında yer alan ve sınırdan geçirdiği insanlara 'kuzu' diye hitap ettiği yönündeki delillere rağmen kimseye 'kuzu' demediğini iddia etti.
'DELİLLERİN HEPSİ YOLLANMADI'
Avukat Kaya, Ersen Çelik, Betül Sancar gibi IŞİD üyelerinin Korkmaz hakkında ifadeleri olduğunu ve Korkmaz'ı teşhis ettiğini ekledi. Kaya, Korkmaz'ın Suriye'ye geçirdiği şahıslar hakkında "kuzu" diye şifresini kullandığı konuşmasını mahkeme salonunda okudu.
Avukat Özgür Erol, Gaziantep'ten mahkemeye yollanan dosyalarda sanık İsmail Korkmaz hakkındaki delillerin tam olarak yollanmadığını söyledi ve eksik delillerin getirilmesini istedi.
BİR SONRAKİ DURUŞMA 31 MAYIS'TA
Ara kararı açıklayan mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Gaziantep 2. Ağız Ceza Mahkemesi'nde sanık İsmail Korkmaz'la ilgili delillerin yer aldığı dosyanın istenmesine, sanık Burhan Gök'ün adli kontrol talebinin reddine ve 12. duruşmanın 31 Mayıs'ta görülmesine karar verildiğini söyledi.
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