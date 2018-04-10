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    Diyarbakır HDP miting patlama

    Diyarbakır'daki HDP saldırısının sanığı: Saldırıyı FETÖ yaptı

    © AA/ Hasan Namlı
    Türkiye
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    HDP'nin Diyarbakır mitingine yönelik bombalı saldırıya ilişkin davanın 11. duruşması görüldü. Tutuklu sanık İsmail Korkmaz, kendisi ve diğer sanıklar hakkında yeterli delil olmadığını öne sürerek saldırıyı 'FETÖ'nün gerçekleştirdiğini iddia etti.

    IŞİD'in, HDP'nin 5 Haziran 2015'teki Diyarbakır seçim mitingine yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili davasının 11. duruşması, Ankara Sincan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

    Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama
    © AA/ Arşiv
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    Gazete DuvaR'ın aktardığı habere göre, duruşmaya mağdur ve sanık avukatlarının yanı sıra HDP milletvekilleri Sibel Yiğitalp ve Lezgin Botan katıldı. Katliam alanına bombayı bırakmakla suçlanan Orhan Gönder, duruşma salonuna getirildi. Tutuklu sanıklar Mustafa Kılınç, İsmail Korkmaz ve tutuksuz sanık Burhan Gök ise SEGBİS'le duruşmaya katıldı.

    Sanık İsmail Korkmaz, mahkeme başkanına bundan sonraki duruşmalara SEGBİS ile değil salonda katılmak istediğini söyledi. Korkmaz, daha önce mahkemeye anlatmadığı şeyler olduğunu söyledi.

    'İSLAM HUKUKUNA GÖRE YARGILAMA YAPMIYORUZ'

    Diyarbakır HDP mitingi patlama
    © REUTERS/ Sertac Kayar
    HDP'nin Diyarbakır mitingine bombalı saldırıyla ilgili yeni görüntüler
    Korkmaz, "Hukuktan anlamıyorum ama İslam hukukunda örnek verebilirim. Ben burada Diyanet Vakfı'nın kitabını okudum. Kitapta bir kadına zina suçlaması yapılabilmesi için 4 kişinin görmesi gerekir diyor. Bunun dışındaki delilleri kabul etmiyor. Mesela başkanım siz odanıza gittiniz, kadın çalışanınızı gördünüz" ifadelerini kullanırken mahkeme başkanı, "Biz burada İslam hukukuna göre yargılama yapmıyoruz" diyerek araya girdi.

    Başkanın araya girmesinin ardından Korkmaz, kendisinin ve diğer sanıkların bu olayla alakası olmadığını söylemek için söz konusu örneği verdiğini ifade etti. Korkmaz, kendilerinin tutuklu bulunmasına yönelik bir delil olmadığını ve saldırıyı 'FETÖ'nün gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

    KORKMAZ'IN ADI 10 EKİM DAVASINDA GEÇİYOR

    Müşteki avukatlarından Özgür Erol, sanık İsmail Korkmaz hakkında, 10 Ekim katliamı davasına Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelen 2016/128 esas sayılı dosyada deliler olduğunu belirterek, Korkmaz'a sorulmasını istedi.

    HDP'nin Diyarbakır mitingi sırasında meydana gelen patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetti.
    © AA/ Kaan Bozdoğan
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    Mahkeme başkanı Korkmaz'a, "Daha önce IŞİD üyeliğinden sabıkan ve soruşturman var mı?" diye sordu. Korkmaz, hatırlamadığını söylerken, "Türkmen Ahmet, Yunus Durmaz'ı tanıyor musun? Kendini Muhammed olarak tanıtıyor musun?" sorularına, "Tanımıyorum, Muhammed olarak tanıtmıyorum" yanıtını verdi.

    İsmail Korkmaz, kaçak yolcu taşımacılığı yaptığını savunarak, mahkeme başkanının saydığı isimleri tanımadığını ifade etti. Korkmaz, Gaziantep'ten gelen dosyadaki telefon dinleme kayıtlarında yer alan ve sınırdan geçirdiği insanlara 'kuzu' diye hitap ettiği yönündeki delillere rağmen kimseye 'kuzu' demediğini iddia etti.

    'DELİLLERİN HEPSİ YOLLANMADI'

    Diyarbakır HDP miting patlama
    © AA/ Hasan Namlı
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    Müşteki avukatlarından Şevin Kaya, sanık İsmail Korkmaz'a sorular yöneltti. Kaya, 10 Ekim katliamına Gaziantep'ten gelen dosyadaki delilleri okuyarak, "Kendisi IŞİD'in üyesi değil yöneticisi konumundadır. Yunus Durmaz'ı sorduk ama tanımadığını söyledi. Durmaz, IŞİD'in Türkiye eylem sorumlusudur. Korkmaz'ın Durmaz ile telefon görüşmesi var. Korkmaz ‘bana İsmail deme. Kimse beni İsmail diye bilmez' diyor ve adının Muhammed olarak bilindiğini söylüyor" dedi.

    Avukat Kaya, Ersen Çelik, Betül Sancar gibi IŞİD üyelerinin Korkmaz hakkında ifadeleri olduğunu ve Korkmaz'ı teşhis ettiğini ekledi. Kaya, Korkmaz'ın Suriye'ye geçirdiği şahıslar hakkında "kuzu" diye şifresini kullandığı konuşmasını mahkeme salonunda okudu.

    Avukat Özgür Erol, Gaziantep'ten mahkemeye yollanan dosyalarda sanık İsmail Korkmaz hakkındaki delillerin tam olarak yollanmadığını söyledi ve eksik delillerin getirilmesini istedi.

    BİR SONRAKİ DURUŞMA 31 MAYIS'TA

    Ara kararı açıklayan mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Gaziantep 2. Ağız Ceza Mahkemesi'nde sanık İsmail Korkmaz'la ilgili delillerin yer aldığı dosyanın istenmesine, sanık Burhan Gök'ün adli kontrol talebinin reddine ve 12. duruşmanın 31 Mayıs'ta görülmesine karar verildiğini söyledi.

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    Etiketler:
    IŞİD, HDP, İsmail Korkmaz, Diyarbakır
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