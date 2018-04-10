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    Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar

    Akar: Ege ve Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye asla izin verilmeyecek

    Genelkurmay Başkanlığı
    Türkiye
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    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte Gölcük ve Gelibolu'da incelemelerde bulundu. Akar Ege ve Doğu Akdeniz ile Zeytin Dalı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan açıklama şöyle:

    • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR; beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan ÖZBAL ile birlikte; 10 Nisan 2018 tarihinde Gölcük ve Gelibolu bölgelerinde Donanma Komutanlığı ve 2'nci Kolordu Komutanlığı bağlısı birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.
    • Bu kapsamda Orgeneral AKAR, bölgedeki birlik komutanları ile bir araya gelerek devam etmekte olan faaliyetler hakkında bilgi almış ve direktiflerini vermiştir.

    'GEREKLİ HER TÜRLÜ TEDBİR KARARLILIKLA ALINIYOR'

    • Kıbrıs Cumhuriyeti
      © REUTERS/ Yiannis Kourtoglou
      'Kıbrıs halkı, İngiltere’nin riskli adımlarından tedirgin'
      Orgeneral AKAR ayrıca Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili olarak; Ege’de mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasının istendiğini, Bu kapsamda Ege Denizi’nin bir barış, dostluk ve işbirliği denizi olması için iyi niyetle her türlü çabanın gösterildiğini, Bununla birlikte Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de bir oldubittiye de asla izin verilmeyeceğini, bunun için gerekli her türlü tedbirin kararlılıkla alındığını, bundan sonra da aynı kararlılıkla alınmaya devam edileceğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığı başta olmak üzere gerek sınır ötesinde gerek Mavi Vatan’da kendisine verilecek tüm görevleri başarıyla yerine getirme azim ve iradesinin tam olduğunu belirtmiştir.
    • Orgeneral AKAR, ayrıca konuşmasında FETÖ’den arındıkça Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının arttığını bir kez daha vurgulamıştır. Orgeneral AKAR, inceleme ve denetlemeleri esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakâr personeline başarıyla yürüttükleri faaliyetler için teşekkür etmiş ve müteakip görevlerinde başarılar dilemiştir.
    • Orgeneral AKAR bu vesileyle, icra edilen Zeytin Dalı Harekâtı ile diğer operasyon ve faaliyetler kapsamında elde edilen başarılarda en büyük pay sahibi aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temennisinde bulunmuştur.

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    Etiketler:
    Genelkurmay Başkanlığı, Hulusi Akar, Doğu Akdeniz, Ege denizi, Türkiye
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