Akar: Ege ve Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye asla izin verilmeyecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte Gölcük ve Gelibolu'da incelemelerde bulundu. Akar Ege ve Doğu Akdeniz ile Zeytin Dalı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.