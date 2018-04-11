'Bu Habur rezaletini de aştı' diyen Akşener: İktidar, şanlı ordumuzu 'Televole'ye malzeme yaptı

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Sibel Can, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan gibi bazı ünlüler Erdoğan ile birlikte Hatay'a gitti. 52 askerin hayatını kaybettiği harekata destek için yapılan bu ziyarette şarkıların söylenmesi muhalefetin tepkisi çekti. Daha önce "İktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz" diyen Akşener'den de yeni bir tepki geldi.

Akşener, dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“1 Nisan kurultayımız iktidarın kimyasını bozmuştur. Kurultaya yoğun ilgiyi istihbaratıyla öğrenen iktidar sahipleri, kurultayın önüne geçmek için magazine sığınmak zorunda kalmış, ne kadar yandaş sanatçı varsa Hatay’a yığmıştır. İktidar, şanlı ordumuzu ‘Televole’ programlarına malzeme yapmıştır. Afrin’den, askerimize büyük saygısızlıkla, ‘Afrinvole’ çıkarmıştır. Bu Habur rezaletini de aşmıştır. Yazık. Yazık. Yazık. Ne yaparsınız ki biz, onların kimyalarını bozmaya devam edeceğiz. Milletimiz adaletsizlikten, ekonomik çöküntüden rahat uyuyamazken, biz de iktidar sahiplerinin huzurlu uykularını bozmaya devam edeceğiz. Şehit evlerinden ağıtlar yükselirken, kışlada, askerimize oyun havası sunanları da bu millet affetmeyecektir. Bir kenara yazmıştır."