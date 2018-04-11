Karamollaoğlu doğruladı: İlkeler bazında ittifak kuruldu

Bu ziyaretlerde ittifakla ilgili görüşlerini paylaşacağını da belirten Karamollaoğlu, “İlkeler neler? Parlamenter sistem mi?” sorusu üzerine, partisinin ‘kuvvetler ayrılığı’ prensibinin üzerinde durduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
“Parlamenter sistem de olabilir, başkanlık sisteminde kuvvetler ayrımı sağlanırsa o da olabilir. Mühim olanı icra gücü olan bir yetkilinin karşısında, güçlü bir parlamentonun olmasıdır. Aynı zamanda adalet mekanizmasının kesinlikle yürütmenin ve başkasının etkisi altında kalmamasıdır. Aksi takdirde adalet tecelli etmez.
HDP İLE GÖRÜŞÜLECEK
Karamollaoğlu, HDP ile ittifak sorusuna karşılık, bu konular için erken olduğunu ancak herkesle konuşacaklarını söyledi.
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