Karamollaoğlu doğruladı: İlkeler bazında ittifak kuruldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti ve Demokrat Parti (DP) ile ilkeler bazında bir ittifak olduğunu belirterek, “İnşallah o fiilen ne zaman olur, nasıl olur, bir şey olur mu, o seçim atmosferine girildikten sonra. Şu anda bir seçim atmosferi var ama seçim kararı alındıktan sonra verilecek bir karardır” dedi.

© AA/ Binnur Ege Gürün İYİ Parti'den ittifak açıklaması: Saadet Partisi ile ilkeler bazında anlaştık

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Balgat’taki 10 Nisan Polis Merkezi’ni ziyaret eden Karamollaoğlu, kurultaylarını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e kutlama ziyareti yapacağını söyledi.

Bu ziyaretlerde ittifakla ilgili görüşlerini paylaşacağını da belirten Karamollaoğlu, “İlkeler neler? Parlamenter sistem mi?” sorusu üzerine, partisinin ‘kuvvetler ayrılığı’ prensibinin üzerinde durduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Parlamenter sistem de olabilir, başkanlık sisteminde kuvvetler ayrımı sağlanırsa o da olabilir. Mühim olanı icra gücü olan bir yetkilinin karşısında, güçlü bir parlamentonun olmasıdır. Aynı zamanda adalet mekanizmasının kesinlikle yürütmenin ve başkasının etkisi altında kalmamasıdır. Aksi takdirde adalet tecelli etmez.

HDP İLE GÖRÜŞÜLECEK

Karamollaoğlu, HDP ile ittifak sorusuna karşılık, bu konular için erken olduğunu ancak herkesle konuşacaklarını söyledi.