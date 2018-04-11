Baykal'ın oğlu: Almanya'dan bir enkaz halinde getirdik

Beyin kanaması geçiren eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal, babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken “Almanya’da tedavi süreci son derece kötüydü. Almanya’dan bir enkaz getirdik ve burada toparlanıyor” dedi.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, geçirdiği beyin kanaması sonrası 3 ay boyunca Münih'te özel bir merkezde kalan Baykal'ın oğlu Prof. Ataç Baykal, Almanya'daki tedavi hakkında şunları söyledi:

“Almanya’da fizik tedavi yapılması gerekiyordu ancak yapmadılar. Almanya’ya gittikten sonra zatürre geçirdi. Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde çok daha iyi şartlarda bakıldı. Hatta yoğun bakım altında bile daha iyi fizik tedavi uygulanmıştı. Almanya’dan adeta enkaz getirdik ve burada GATA’da toparlıyorlar. Almanya’ya gitmek bir hataymış.”

Ataç Baykal, babasının sağlık durumunun gittikçe daha iyiye gittiğini de ekledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Deniz Baykal’ı ziyaret etti.

Baykal, Erdoğan’ı Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için tebrik etti. Erdoğan ve Baykal ayrıca yerli silah üretimi üzerine de sohbet ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İHA ve SİHA’ların çalışmalarını anlattı. Baykal, “İHA ve SİHA’lar gururumuz. Bunlar sayesinde daha az şehit veriyoruz” dedi. Erdoğan, Baykal’a “Bir an önce aramıza dönmenizi arzu ediyoruz” dedi.

Baykal'ın tedavisi GATA'da devam ediyor.