Tasarı, Bakanlar Kurulu'na sunuldu: Sahipli-sahipsiz ayrımı kalkıyor, hayvan öldürene 3 yıl hapis geliyor

Birçok kez gündeme gelen ancak bir ilerleme kaydedilmeyen hayvana yönelik şiddetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımını kaldıran tasarı Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı. Sahipli-sahipsiz hayvana zalimce muamelede bulunan veya öldürene 3 yıl hapis geliyor.

Hürriyet'ten Oya Armutçu ve Gizem Karakış'ın haberine göre, Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılan tasarıda sahipli veya sahipsiz hayvan ayrımı kaldırıldı. Hayvanlara işkence veya eziyet etmek artık idari para cezası yerine hapis cezası ile cezalandırılacak.

Hürriyet'in haberinde sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da 'haklı bir neden olmaksızın' öldüren kişinin 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacağı belirtildi. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 6 aydan 4.5 yıla çıkacak.

Hayvana yönelik şiddet, Türkiye'de birçok kez gündeme gelmiş ancak hükümet tarafından dönem dönem gündeme getirilen bu yasa çıkarılmamıştı. Hayvanseverler, yasanın bir an önce Meclis'ten geçmesini istiyor.