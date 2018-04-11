THY: Sendikacılık uçuş emniyetini tehlikeye atıyor, mesai saatinde faaliyet yürüten cezalandırılacak

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre,THY’den kaptan ve kabin çalışanlarına gönderilen e-posta'da uçak içi, havalimanı ve konaklanan otellerde sendikal faaliyetler sebebiyle uçuş personeli arasında huzursuzluk yaşandığı ileri sürüldü.

Huzursuz çalışma ortamından ötürü ‘verimli bir uçuş için bilgi, donanım ve insan gibi kaynakların kullanımı’ anlamına gelen CRM’nin (Crew Resource Management) bozulduğu yönünde pek çok bildirdimin geldiği iddia edildi. İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu’na göre çalışma saatlerinde sendikal faaliyet yürütmenin işveren iznine tabi olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

“İzin almaksızın çalışma saatleri içerisinde işyerinde yürütülen sendikal faaliyetler sebebiyle yaşanan olumsuzluklar uçuş personelimizin motivasyonuna zarar vererek, huzursuz çalışma ortamına neden olmakta ve CRM’i bozarak uçuş emniyetini tehlikeye sokmaktadır. İletişimin ve CRM’in özellikle uçuş personeli için ne kadar önemli olduğun bir kez daha hatırlatır, ortaklığımızın izni olmaksızın çalışma saatlerinde işyerlerinde bu tür faaliyetlerde bulunan kişilerin belirlenmesi veya şikayete konu olması halinde idari yaptırım uygulanacağı hususunda bilgilerinizi rica eder, emniyetli uçuşlar dileriz."

Türkiye'deki havayolu şirketlerinde yapılan yönerge değişikliği ile pilotların maksimum art arda yapabileceği uçuş sayısı 6'dan 12'ye çıkarılmasının ardından Hava-Sen bir açıklama yapmıştı. Hava- Sen Genel Başkanı kaptan pilot İskender Çarkçı, “Bazı pilot arkadaşlarımız çok yoruluyor. Hepimiz insanız yorulunca vücut istemsizce uyur. Bu nedenle havada pilotlarda uyuyabiliyor" uyarısında bulunmuştu. Çarkçı'nın bu uyarısı Meclis'e de taşınmıştı.