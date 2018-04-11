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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakoluna geldi.

    Kılıçdaroğlu: 52 şehidin olduğu yerde türküyle şov yapıyorsunuz

    © AA/ Kayhan Özer
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 52 askerin hayatını kaybettiği Afrin'e destek için Hatay sınırına giden ünlülerin 'klarnet, davul ve zurna ile eğlence yapmasına' tepki gösterdi. CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki ünlüler için "Sanatçıların o ortama alet edilmesini de doğru bulmadım” dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar - Sanatçı İbrahim Tatlıses
    © AA/ Kayhan Özer
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik söylediği “Şimdi duydum ki Hatay’a gidiyormuş. Hayırdır ya? Günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim” sözleri sonrası CHP lideriyle görüştü. 

    Selvi'nin "Kılıçdaroğlu ne zamandan beri postal giyiyormuş" başlıklı yazısında aktardığına göre Kılıçdaroğlu, bu ifadelere  ”Parka ve postalı öğrenciliğimden beri giyiyorum, onun haberi bile yok. Gerçekten öğrenciliğimde giydim. Bizim vatanseverliğimiz parka ve postal vatanseverliği değildir. Önce ruh olarak vatansever olacaksınız. Reklam üzerinden vatanseverlik olmaz” karşılığını verdi.

    '52 ŞEHİDİN OLDUĞU YERDE ŞOV MU YAPILIR?'

    Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'daki karakola giden ünlülere yönelik eleştirilerini devam ettiren Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ın “Sanatçılarla bizim ziyaretimizi eleştirdi ama şimdi kendisi de gidiyor” sözleri hatırlatılınca şu cevabı verdi:

    ”Sanatçılarla gidişini eleştirmedim. Orada klarnet, eğlence, davul ve zurna yani eğlence olmasını eleştirdim. Yani 52 şehit verdikten sonra ‘Yaylalar’ türküsüyle, bilmem nelerle falan şov yapıyorsunuz. 52 şehidin olduğu yerde şov mu yapılır? Ben bunu eleştirdim. Sanatçıların o ortama alet edilmesini de doğru bulmadım."

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    İNCE'YE YALANLAMA: YOK ÖYLE BİR ANKET

    Selvi'nin yazısı devamla şöyle:

    CHP Genel Başkanı ile bir araya gelinir de İstanbul seçimleri konuşulmaz mı? Muharrem İnce’nin gündeme getirdiği İstanbul’la ilgili anketi hatırlattık. Kılıçdaroğlu şaşırtıcı bir cevap verdi, “Yok öyle bir şey. Öyle bir anket de yok, çalışma da yok, açıklama da. Çeşitli anket kurumlarının çalışmaları var ama biz de sizlerin gördüğü anket sonuçlarına bakıyoruz. Özel bir anket çalışması yapılmış değil. Hiçbir yer için yapılmış değil” dedi. Bu cevaba rağmen biz İstanbul’la ilgili sorularımızı sıraladık. Partide, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için çok sayıda adayın konuşulduğunu söyledik. CHP Lideri, ”Bu da bizim İstanbul’u kazanacağımızın güçlü dışavurumudur” karşılığını verdi.

    Adaylık için ismi geçenlerden bir kısmı da partinin yetkili kurullarında yer alıyor. Kemal Bey’e bu durumu hatırlatıp, “Bir önleminiz var mı” sorusunu yönelttik, şu karşılığı verdi:

    “Ne gündemimize aldık ne de konuştuk. Sadece sizin gündeminizde var, bizim gündemimizde yok. İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır yok bizim gündemimizde. Ama medyada haber oluyor ben de merakla okuyorum.”

    KAMUFLAJA YORUM

    Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın aktardığına göre de Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın kamuflaj giysisi ile kameralara görüntü vermesini ise şöyle yorumladı: 

    “Saygın hiçbir devlet yönetimi vesayeti kabul etmez ama devleti devlet yapan o devletin kurumlarıdır. Hukukun üstünlüğüne inanmış kurumlarıdır. Ordusu da, Merkez Bankası da, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da, Milli İstihbarat Teşkilatı da. Bunlar güçlü oldukları ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde çalıştıkları ölçüde o devlet güçlü olur, ekonomisi de güçlü olur. Dolayısıyla demokrasilerde vesayet olmaz. Ama bugün 20 Temmuz darbesinden sonra bir siyasal baskı, Erdoğan vesayeti var. Kimse korkusundan konuşamıyor, yazıp çizemiyor bunu da en iyi medya mensupları bilirler. Ya oto-sansür uyguluyorlar kendilerine ya da daha rahat yazamıyorlar, bu da zaten vesayetin en açık göstergesidir.”

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    Etiketler:
    CHP, Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Hatay, Türkiye
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