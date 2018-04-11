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    Polis memuru Mehmet Şentürk

    İsim benzerliği yüzünden FETÖ'den 6 ay hapis yattı

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Bitlis'te görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen, ardından ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanıp 6 ay cezaevinde kalan Uzman Çavuş Mehmet Şentürk, telefon numarasının isim benzeri olan bir başkomiser tarafından kullanıldığı tespit edilince, yargılandığı davada beraat etti.

    İntihar eden Asistan Dr. Hasan Orhan Ç
    © Fotoğraf: DHA
    KHK ile açığa alınınca intihar eden doktorun telefonunda ByLock olmadığı ortaya çıktı
    Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 22 yıllık uzman çavuş Mehmet Şentürk, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 1 Eylül 2016'da çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildi. Şentürk, emekliliğine 15 gün kala ihraç edilince memleketine döndü ve Bitlis Valiliği'ne dilekçe ile başvurup, konunun araştırılmasını istedi.

    'BENİM DEĞİL' DEDİ, TUTUKLANDI

    Şentürk, 18 Ocak'ta 2017 FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olduğu belirtilen ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede ByLock kullanılan telefon numarısının kendisine ait olmadığını söyleyen Şentürk, tutuklandı ve İstanbul'a Silivri Cezaevi'ne kondu. Şentürk hakkında örgüte üye olmak suçundan Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Süren dava sırasında mahkeme, telefon numarasının kime ait olduğunun belirlenmesi için GSM operatöründen bilgi istedi.

    KHK ile ihraç edilen Mehmet Fatih Tıraş
    © Fotoğraf: Twitter
    KHK ile ihraç edilen akademisyen intihar etti
    6. DURUŞMADA BERAAT ETTİ

    6 ay sonra gelen bilgide telefon numarasının son olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nde başkomiser olarak görev yapan Mehmet Şentürk'ün üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine mahkeme, Uzman Çavuş Mehmet Şentürk'ü 11 Temmuz 2017 tarihinde tahliye etti.

    Tutuksuz yargılanan Şentürk, 26 Şubat 2018'de davanın 6. duruşmasında beraat etti. Şentürk, beraat kararından sonra göreve yeniden dönmek için OHAL Komisyonu'na başvurdu. 

    'GÖREVE DÖNMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

    hastane -acil
    © Fotoğraf: DHA
    KHK ile ihraç edilen hemşire intihar etti
    Mehmet Şentürk, "Beraat kararında hattı Mehmet Şentürk adında bir başkomiserin kullandığı tespit edilmiştir. Mahkeme kararını göreve dönmemle ilgili olarak Ankara’da bulunan OHAL komisyonuna resmi kanallar vasıtasıyla gönderdim. En yakın zamanda göreve dönmek için elimden geleni yapacağım. Bu zaman içerisinde hiçbir zaman Türk adaletine güvenim bitmedi. Adaletin yerini bulacağını biliyordum ve buldu. En yakın zamanda göreve dönmek için elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi.

    'ANNEM KALP KRİZİ GEÇİRDİ'

    Ailesinin bu süreçte çok yıprandığını kaydeden Şentürk, "Bu süreçte annem birkaç kez kalp rahatsızlığı geçirdi. Yine eşim, ben cezaevindeyken o da psikolojik rahatsızlıklar geçirdi. Halen ikisi de ilaç kullanmaya devam etmektedir. Cezaevinde kaldığım sürece ailem çok yıprandı" diye konuştu.

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    Etiketler:
    ByLock, FETÖ, Mehmet Şentürk, Türkiye
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