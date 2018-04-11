İsim benzerliği yüzünden FETÖ'den 6 ay hapis yattı

'BENİM DEĞİL' DEDİ, TUTUKLANDI
Şentürk, 18 Ocak'ta 2017 FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olduğu belirtilen ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede ByLock kullanılan telefon numarısının kendisine ait olmadığını söyleyen Şentürk, tutuklandı ve İstanbul'a Silivri Cezaevi'ne kondu. Şentürk hakkında örgüte üye olmak suçundan Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Süren dava sırasında mahkeme, telefon numarasının kime ait olduğunun belirlenmesi için GSM operatöründen bilgi istedi.
6 ay sonra gelen bilgide telefon numarasının son olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nde başkomiser olarak görev yapan Mehmet Şentürk'ün üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine mahkeme, Uzman Çavuş Mehmet Şentürk'ü 11 Temmuz 2017 tarihinde tahliye etti.
Tutuksuz yargılanan Şentürk, 26 Şubat 2018'de davanın 6. duruşmasında beraat etti. Şentürk, beraat kararından sonra göreve yeniden dönmek için OHAL Komisyonu'na başvurdu.
'GÖREVE DÖNMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'
'ANNEM KALP KRİZİ GEÇİRDİ'
Ailesinin bu süreçte çok yıprandığını kaydeden Şentürk, "Bu süreçte annem birkaç kez kalp rahatsızlığı geçirdi. Yine eşim, ben cezaevindeyken o da psikolojik rahatsızlıklar geçirdi. Halen ikisi de ilaç kullanmaya devam etmektedir. Cezaevinde kaldığım sürece ailem çok yıprandı" diye konuştu.
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