Demirtaş'a hakarete 200 fidan dikme cezası

Antalya'da yerel bir derginin imtiyaz sahibi Dilek Bozkurt Özgenç, sosyal medya hesabından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a hakaretten 200 fidan dikme ve 6 ay bakım yapma cezası aldı.

Antalya'da yayımlanan bir derginin imtiyaz sahibi Dilek Bozkurt Özgenç, 17 Eylül 2015 tarihinde, sosyal medya hesabından eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'la ilgili paylaşımda bulundu. Özgenç, paylaşımının altına "Karadeniz'e girmek zordur. Adama silahla dans ettirirler" yorumunu yazdı.

Demirtaş'ın avukatları, Özgenç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ve dava açıldı. Antalya 16. Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Özgenç'e, paylaşımı ve yaptığı yorum nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis ile 'hakaret'ten 200 fidan dikip, 6 ay boyunca bakımını yapma cezası verildi.

© Fotoğraf: DHA Karara çok şaşırdığını belirten Dilek Bozkurt Özgenç, espri amacıyla yaptığı yorum ve paylaşımın ardından verilen kararı doğru bulmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, Özgenç'e verdiği 1 yıl 6 ay hapis cezasını 'iyi hal' nedeniyle 1 yıl 3 aya indirip, 5 yıl süreyle suç işlememe koşuluyla hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Karara çok şaşırdığını belirten Özgenç, espri amacıyla yaptığı yorum ve paylaşımın ardından verilen kararı doğru bulmadığını söyledi. Özgenç, Karadeniz insanının esprili olduğunu ve Karadenizli olduğu için espri yapmak istediğini belirtti.