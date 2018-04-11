4 akademisyenin öldürüldüğü Osmangazi Üniversitesi'nin rektörü Gönen, istifa etti

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Hasan Gönen, üniversitesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar'ın yine 4 akademisyeni öldürmesinin ardından istifa etti.

Türkiye, 6 Nisan'da üniversitede yaşanan katliamla sarsıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Volkan Bayar adlı araştırma görevlisinin, üniversitenin Eğitim Fakültesi'nde düzenlediği saldırıda, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ile öğretim görevlileri Serdar Çağlak ve Yasir Armağan yaşamını yitirdi.

Katil Bayar'ın, 103 kişiyi hakkında FETÖ'cülük ithamıyla işinden oldurduğu tartışmaları devam ederken, kendisine sahip çıktığı öne sürülen üniversite rektörü Hasan Gönen'den istifa haberi geldi.

'DEVLETİMİZİN BEKASI…'

Makamında basın toplantısı düzenleyen Gönen, soruşturmanın selameti için görevinden ayrıldığını söyledi. Gönen, "Devletimizin bekası, soruşturmanın selameti ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması için istifa ediyorum" dedi.

Üniversitede katliamdan kurtulan Doç. Dr. Ayşe Aypay, Gönen'in okulda istemediği hocalardan kurtulmak için Volkan Bayar'ı kullandığını öne sürmüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında Gönen'i işaret ederek "Osmangazi Üniversitesi yönetimi istifa edecek basireti ne zaman gösterecek?" diye sormuştu.