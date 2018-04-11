Sosyal medya fenomenleri de vergi ödeyecek

Elektronik ticaret ve sosyal medya üzerinden gelir elde edenlere ilişkin değerlendirmede bulunan Maliye Bakanı Ağbal, vergi kanunlarında, internet üzerinden elde edilen kazançlarla ilgili bir boşluk bulunmadığını söyledi.
'18 YAŞIN ALTINDAYSA, KANUNİ TEMSİLCİSİ BEYANNAME VERECEK'
Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, elektronik ticaret platformları başta olmak üzere tüm internet sitelerini taradığına dikkati çekerek, yeni kurulacak Risk Analiz Merkezi'nde de internet üzerinden yürütülen ticaretin ve dijital hizmetlerin izlenmesi için özel bir birim kurulacağını söyledi.
Video paylaşım siteleri gibi platformlardan gelir elde edenlerin de bu kapsamda olduğunu vurgulayan Ağbal, "Vergi kanunlarına göre vergi mükellefi olmanın yaşı yok. Dolayısıyla hangi yaşta olursa olsun, 18 yaşın altındaysa kanuni temsilcisi onun adına beyanname verecek. Nereden kazanırsan kazan, ister internetten video yayınlayarak ister yine sanal ortamda mal veya hizmet satarak kazan, hepsinde vergi var" ifadesini kullandı.
TAKİPÇİ SAYILARI MİLYONLARI AŞIYOR
Sosyal medyada en çok takipçisi olan isimlerden Enes Batur'un YouTube'da 6.974.361, Orkun Işıtmak'ın 4.675.626, Kafalar'ın (Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı) 3.508.00, Danla Bilic'in 1.684.435 takipçisi var. Kerimcan Durmaz'ın da 2.4 milyon Instagram takipçisi bulunuyor.
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