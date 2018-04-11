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    Sosyal medya

    Sosyal medya fenomenleri de vergi ödeyecek

    © Flickr/ Jason Howie
    Türkiye
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    Maliye Bakanı Naci Ağbal, internet siteleri ve sosyal medya üzerinden para kazananların vergi mükellefi olması gerektiğini söyledi: "Adına 'internet fenomeni' deyin, ne derseniz deyin, 'Bir şeyler yapıyorum da arada para kazanıyorum' diyorsa her para kazanan vergisini ödeyecek."

    Elektronik ticaret ve sosyal medya üzerinden gelir elde edenlere ilişkin değerlendirmede bulunan Maliye Bakanı Ağbal, vergi kanunlarında, internet üzerinden elde edilen kazançlarla ilgili bir boşluk bulunmadığını söyledi.

    Maliye Bakanı Naci Ağbal
    © AA/ Emrah Gökmen
    Ağbal, Vergi Dairesi Başkanları Toplantısı'nda konuştu: Çıkın dairelerinizden
    Ağbal, "İster gerçek isterse sanal ortamda ticaret yapın, bugünkü kanunlarımıza göre vergi vermek zorundasınız. Bir kişi internette ister kendi sayfasına reklam alsın isterse video çekerek twitler atıp oradan gelir elde etsin, bunlar eğer devamlılık arz ediyorsa ortada bir kazanç var demektir ve verginin ödenmesi gerekir. Vergi kanunlarımızda hiçbir boşluk yok, bunun adına 'internet fenomeni' deyin, ne derseniz deyin, 'Bir şeyler yapıyorum da arada para kazanıyorum' diyorsa her para kazanan nereden kazanırsa kazansın vergisini ödeyecek" dedi.

    '18 YAŞIN ALTINDAYSA, KANUNİ TEMSİLCİSİ BEYANNAME VERECEK'

    Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, elektronik ticaret platformları başta olmak üzere tüm internet sitelerini taradığına dikkati çekerek, yeni kurulacak Risk Analiz Merkezi'nde de internet üzerinden yürütülen ticaretin ve dijital hizmetlerin izlenmesi için özel bir birim kurulacağını söyledi.

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    Ağbal, "Kim olursa olsun, kazanç doğuran faaliyetleri bu ortamda yürütenlerin hepsi ya kendiliğinden gelip vergi dairesine başvurup mükellef olacak ya da onları biz tespit edeceğiz ve resen kendilerini vergi mükellefi yaparak vergiyi tarh edeceğiz, yani onlardan kazandıkları bu paranın vergisi isteyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

    Video paylaşım siteleri gibi platformlardan gelir elde edenlerin de bu kapsamda olduğunu vurgulayan Ağbal, "Vergi kanunlarına göre vergi mükellefi olmanın yaşı yok. Dolayısıyla hangi yaşta olursa olsun, 18 yaşın altındaysa kanuni temsilcisi onun adına beyanname verecek. Nereden kazanırsan kazan, ister internetten video yayınlayarak ister yine sanal ortamda mal veya hizmet satarak kazan, hepsinde vergi var" ifadesini kullandı.

    TAKİPÇİ SAYILARI MİLYONLARI AŞIYOR

    Sosyal medyada en çok takipçisi olan isimlerden Enes Batur'un YouTube'da 6.974.361, Orkun Işıtmak'ın 4.675.626, Kafalar'ın (Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı) 3.508.00, Danla Bilic'in 1.684.435 takipçisi var. Kerimcan Durmaz'ın da 2.4 milyon Instagram takipçisi bulunuyor.

    Etiketler:
    vergi, Instagram, Youtube, twitter, internet, Maliye Bakanlığı, Naci Ağbal, Türkiye
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