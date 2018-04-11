Çavuşoğlu: Afrin, rejime teslim edilemez

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 20 Ocak'tan beri Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin'le ilgili olarak Lavrov'un "Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi. Nitekim biz de Afrin'deki durumu normalleştirmede en kolay yöntemin, Türkler buradaki hedeflerine ulaştıklarını söylediklerinde, bu bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geri verilmesi olacağına inanıyoruz" ifadelerini değerlendirdi.

Çavuşoğlu, SETA toplantısında yaptığı konuşmada "Lavrov'un bunu neden söylediğine bakmak lazım" dedi ve şöyle devam etti:

"Suriye'de sahada, arazide öyle ilginç şeyler var ki… Bugün birbiri ile çatışan gruplar yarın birbirinden sadece petrol veya yakıt almıyor, silah da alıp satıyor. Ekonomik olarak sıkıntıya düştüğü zaman… Ertesi gün o silahların kendilerine karşı kullanacaklarını bilmesine rağmen satıyorlar. Böylesine karmaşık bir durumda orayla burayla olmaz… Ama benim de güvenlik endişelerim var. Bu insanları bu şehirlere göndererek, Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu gibi, dönmelerine yardımcı olmamız lazım."

Çavuşoğlu, ayrıca "Afrin, rejime teslim edilemez" görüşünü dile getirdi.