Kayıt
13:12 11 Nisan 2018
Ankara+ 23°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya

    RTÜK Başkanı Yerlikaya: Format değiştiren evlilik programlarına üzülerek ceza veriyoruz

    © AA/ Abdullah Doğan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya bazı evlilik programlarının yeni formatlarında da insanların mahremine girildiğini belirterek, böyle devam edilmesi durumunda gereken müeyyidelerin uygulanacağını söyledi. Yerlikaya, müeyyideleri 'üzülerek verdiklerini' söyledi.

    Seda Sayan
    © AA/
    RTÜK'ten Seda Sayan'a en ağır ceza
    Evlilik programlarının, vatandaşların yoğun tepkisi ve 6112 sayılı yasa kapsamında uygulanan müeyyidelerin ardından sona erdiğini anımsatan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, "Görüyoruz ki bu formatlara da şikayetler artmaya başladı" dedi.

    Toplumu aydınlatmak için yapılan iyi yayınlarla birlikte kişilik haklarını zedeleyen, insanları rencide eden ve mahremlerine giren yayınların da yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

    "Evlilik programlarında da benzer şeyler oluyordu, kişilerin mahremlerini didikleye didikleye ne varsa 80 milyona anlatılıyordu. Şimdi benzer durum, buralarda da olmaya başladı ve şikayetler de artmaya başladı. Yani bu şekilde devam ederlerse düzenlemezlerse reyting uğruna yapılıyor tabi bunlar, o zaman bunlarla ilgili de 6112 sayılı yasa kapsamında mücadelemiz sürecek."

    'ETİK İLKELER GÜNCELLENECEK'

    Her zaman karşılıklı diyalogla hareket etmekten yana olduklarını ve müeyyidenin son aşamada uygulandığını aktaran Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Çok tartışarak, üzülerek uyguluyoruz bu müeyyideleri, isteyerek vermiyoruz. Esas olan yayıncılarımızın etik kurallar çerçevesinde, toplumsal sorumluluk bilinci içerisine bu işi yapmaları. Daha önceki yıllarda radyo, televizyon kanallarıyla birlikte Yayıncılık Etik İlkeleri'ni belirledik. Yayıncılarımızın hepsi de bunu imzaladı. Önümüzdeki günlerde bu etik ilkeler güncellenecektir. Dolayısıyla onlardan beklentimiz biz bir şey yapmadan onların öz denetim mekanizmalarını çalıştırarak bu işi düzeltmeleridir."

    Hadise - Sıfır Tolerans
    © Fotoğraf: Instagram
    Hadise'den RTÜK'e tepki: Söyleyecek bir şey bulamıyorum
    'NİYE 'KEYİF VERİCİ MADDE' DİYORSUN?'

    RTÜK Başkanı Yerlikaya, bağımlılıkla mücadele konusunda da özellikle haber bültenlerinde kullanılan dilin önemine işaret etti. Bu konuda yanlış ifadelerin haber bültenlerinde yer alabildiğine değinen Yerlikaya, "Uyuşturucu kullanımı, bağımlılıkla ilgili konularda haberlerde 'keyif verici madde' denilebiliyor. 'Keyif verici madde' olur mu, sen baştan çocuklarda merak uyandırıyorsun. 'Zararlı madde' de, niye 'keyif verici madde' diyorsun?" ifadesini kullandı.

    'ANNE BABA CANI SIKILDIĞINDA 'HADİ ŞUNUNLA OYALAN' DİYOR'

    Medya ve internet sınırlamasının da bilinmesi gerektiğinin altını çizen Yerlikaya, şunları kaydetti:

    "Özellikle çocuklarımız ve gençlerimizde bu kontrol yapılamıyor. Maalesef televizyon, internet, anne babalar tarafından bir 'dadı' gibi düşünülüyor. Çocuktan sıkıldığında, durduramadığında televizyonu, cep telefonunu veriyor 'hadi şununla oyalan' diyor. Kendisi de başka işini yapıyor. Böyle de düşünmemek lazım." 

    İlgili konular:

    RTÜK'ten Akit TV'ye 'Cihangir' cezası
    Adalet Bakanlığı, yayınlanmayan dizi için RTÜK'e başvurdu
    TBMM'de kabul edildi: İnternete RTÜK denetimi geldi
    Etiketler:
    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İlhan Yerlikaya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kuzey Kore'deki etkinliklerden görüntüler
    Kuzey Kore'deki toplu etkinliklerden ilgi çekici kareler
    Karikatür
    Rusya'dan OPCW'ye Duma daveti
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam