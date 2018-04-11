DenizBank Genel Müdürü Ateş'ten yapılandırma yorumu: Spekülasyona gerek yok

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, şirketlerin borçlarını her dönemde yapılandırabildiğini, bu konuda spekülasyonlara gerek olmadığını ifade etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracatçı firmaların finansal ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında Albaraka Türk, Akbank, DenizBank, İş Bankası, Şekerbank, Vakıfbank ve Halk Bankası ile de protokol imzaladı.

Protokol töreninde konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, şirketlerin borç yapılandırmaları konusunda spekülasyonlara gerek olmadığını, ekonominin her döneminde yapılandırmaların gerçekleştiğini söyledi.

Hakan Ateş, bankasının Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD'ye satışıyla ilgili olarak "Emirates ile hissedarlık görüşmeleri, normal ticaret kuralları çerçevesinde sürüyor" dedi ve ekledi:

“Rusya'ya dönük son adımların Emirates NBD'nin iştahına etkisinin olacağını sanmıyorum.”

Bankaların mali bünyelerinin çok iyi durumda olduğuna da değinen Ateş, “Turizmde önemli yapılandırmalar yaptık ve hepsi çok iyi durumda; tarım iyi gidiyor” ifadelerine yer verdi.

Törende konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise, "TİM ile işbirliği faizlerin aşağı çekilmesine de katkı sağlayacaktır" dedi.