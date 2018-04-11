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    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

    Canikli: Saldırı olursa Rusya bunun altında kalmaz

    © AA/ Barış Oral
    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'nin Suriye'yİ vurma tehdidi hakkında değerlendirmelerde bulunurken "Saldırı olursa Rusya bunun altında kalmaz" dedi. Canikli, "Bu tehlike uzun zamandır var ve bundan sonra da devam edecek. Bir kıvılcım bir ateş bütün bölgenin infilaki ile sonuçlanacak çatışmanın önünü açabilir" diye konuştu.

    Canikli'nin son günlerde Suriye'de artan gerginlik hakkında 24 TV'de değerlendirmelerde bulundu. Canikli'nin ifadelerinden satırbaşları şöyle:

    • Dışişerli Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
      © Sputnik/
      Çavuşoğlu: Afrin, rejime teslim edilemez
      Suriye'de çok fazla aktör var. Menfaatleri birbiriyle çatışan çok fazla güç var. Dar bir alan ve buna benzer her türlü çatışma ortamı oluşabilir tetikleyebilir. Uluslararası ilişkilerde belli bir noktadan sonra rasyonalite kaybolur. Bir noktadan sonra mantıklı düşünme ortadan kaybolur ve bu doğrultuda savaş çıkar. Rusya'nın desteklediği güçlere ya da ABD'nin desteklediği güçler tarafından saldırı gerçekleşmişse Rusya'nın ve bunun desteklediklerinin bunun altında kalmaması gerekir. Kalırsa gücünü kaybeder. Bu nedenle ciddi çatışmalar çıkar. Bu tehlike uzun zamandır var ve bundan sonra da devam edecek. Bir kıvılcım bir ateş bütün bölgenin infilaki ile sonuçlanacak çatışmanın önünü açabilir. Dolayısıyla biz Türkiye olarak önce itidalli ölçülü olmaya çağırıyoruz tarafları ve ayrıca rejimi, terör örgütlerini desteklemekten vazgeçmeleri çağrısı yapıyoruz. 
    • Afrin'in rejime teslimi söz konusu olamaz.

    'RİSK DEVAM EDERSE ORADA BULUNACAĞIZ'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (G-20, ANTALYA, 2015)
      © Sputnik/ Michael Klimentyev
      Erdoğan: Afrin'i kime vereceğimizi iyi biliyoruz, zamanını da biz belirleriz, Lavrov değil
      Biz doğru yerdeyiz, biz güçlüyüz. Bölgenin egemenliğini tehdit eden bir unsur var terör örgütü var orada. Biz müdafaa çerçevesinde yapıyoruz bunu. Terörü ortadan kaldırmak ülkemizin güvenliğini tehdit eden terörü bertaraf etmek için adım atıyoruz ve biz doğru yerdeyiz. Sınırlarımızı korumak için oradayız. Hiç kimse bize bu anlamda yaptığımız operasyonların meşruiyetiyle ilgili problemden bahsedemez. Diğer ülkelerin durdukları yer problemli sıkıntılı. Onlar da pozisyonlarını değiştirirse sorun kalmaz. Biz niye Afrin'deyiz terörü ortadan kaldırmak için. Ülkemize yönelik risk ve tehdit devam ederse biz orada bulunmaya mecburuz. Ülkemizin güneyindeki Suriye sınırındaki ülkemize yönelik tehdit olan bütün terör unsurları bertaraf edilmeden biz oralardan çekilemeyiz. Terörü kaynağında kurutmak zorundayız.

    'BÜTÜN YÖNTEMLER MASADA, HER AN GELEBİLİRİZ'

    • Menbiç'teki ABD askerleri
      © AP Photo/ DELIL SOULEIMAN
      Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı: ABD, Menbiç'te yeni bir askeri üs kurdu
      Bütün terör nerede ise bizim hedefimizdedir. Biz bunu devlet olarak baştan beri ilan ettik. Türkiye'nin egemenliğini hedef alan  terör unsurları nerede olursa orası bizim için hedeftir. Bizim hedefimiz bütün bu terör unsurlarını oradan göndermek ve temizlemek. Biz ABD ile terör unsurlarını Münbiç ve Fırat'ın doğusundan gönderileceğine inanıyoruz ve bunun için mücadele veriyoruz. Bütün yöntemler masada. Her an gelebiliriz. Bu önemli bir tanımlamadır. Tercihimiz her zaman önceliğimiz görüşerek diplomasinin araçları kullanılarak bunun ortadan kaldırılması. Sonuna kadar  da bunu deneyeceğiz. Bu konuda bütün imkanları sonuna kadar zorlayacağız. Elbette eğer o noktada sonuç alamazsak biz topraklarımızı tabii ki savunmak zorundayız toprak bütünlüğümüzü korumak zorundayız. Hükümetlerin ve devletin en büyük görevi odur. Ülkenin hükümranlık alanlarını korumak ve vatandaşına huzur barış ortamı sağlamaktır.

    'S-400'Ü BİRLİKTE ÜRETİM GÖRÜŞÜLÜYOR'

    • S-400
      © Sputnik/ Mikhail Mokrushin
      Rus uzman: Ankara, S-400 kararından vazgeçmeyerek sadece ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini gösteriyor
      Hava savunma sistemiyle ilgili S-400 anlaşması yaptık. Hatta birlikte üretim projesi de var görüşülüyor.Takvim işliyor ödemeleri gerçekleşti her şey bitti orada. Biz sadece Rusya ile görüşüp öne alabilir miyiz konusunda görüşüyoruz. Sözleşmeden itibaren 2019 Temmuz'unda gelecek şekilde planlandı. Elbette Ruslarla da başka ülkelerle de var görüşmelerimiz.  Bizim kırmızı çizgimiz teknoloji transferidir. İtalya ile bir araya geldik. Rusya ile ikinci aşamaya geçildi. Birinci aşama S-400 Hava Savunma Sistemi'ne acil ihtiyacımız var. İkinci aşamada birlikte üretim var.

    'PATRIOTLARI BİRLİKTE ÜRETEBİLİRİZ'

    • Ayrıca hava savunma sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışma yürütüyoruz ve bir de Patriot'un bir teklifinin olduğu söylendi. Tek bir ülke ile tek bir firma ile yaptığınız zaman projelerin tamamlanması uzun sürebiliyor ve sıkıntılı olabiliyor. Tek firmaya bağımlı kalınca süreç içerisinde fiyatta teslimatta sözleşme üzerinde değişiklikler yapmak isteyebiliyor. Patriotları birlikte üretebiliriz.  

    'HİÇBİR YER SINIRLAMASI OLMAKSIZIN…'

    • Sincar
      © AFP 2018/ SAFIN HAMED
      Irak: PKK Sincar'dan çekildi, Türkiye'nin harekat düzenlemesine gerek yok
      Terör örgütünün teröristlerin olduğu her yer bizim hedefimizdir. Zaman vermiyorum bunun için ama uluslararası hukukun verdiği bir meşru haktır bu. Hiçbir yer sınırlaması olmaksızın Türkiye'ye yönelik tehdit unsuru olan bütün terör örgütleri ve teröristler bertaraf edilmek için bizim hedef alanımızdadır. Bu Kandil için de Sincar için de geçerli neresi olursa olsun. Yöntemimiz ama ilk etapta güç sahibi olan devletlerle görüşmek. Sonuçta Kandil de Sincar da Irak sınırları içerisinde olan bir bölge. Biz zaten uzun süredir hava harekatları operasyonlar yapıyoruz.

    Etiketler:
    Patriot, S-400, Milli Savunma Bakanlığı, Nurettin Canikli, Afrin, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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