Canikli: Saldırı olursa Rusya bunun altında kalmaz

Canikli'nin son günlerde Suriye'de artan gerginlik hakkında 24 TV'de değerlendirmelerde bulundu. Canikli'nin ifadelerinden satırbaşları şöyle:
- Suriye'de çok fazla aktör var. Menfaatleri birbiriyle çatışan çok fazla güç var. Dar bir alan ve buna benzer her türlü çatışma ortamı oluşabilir tetikleyebilir. Uluslararası ilişkilerde belli bir noktadan sonra rasyonalite kaybolur. Bir noktadan sonra mantıklı düşünme ortadan kaybolur ve bu doğrultuda savaş çıkar. Rusya'nın desteklediği güçlere ya da ABD'nin desteklediği güçler tarafından saldırı gerçekleşmişse Rusya'nın ve bunun desteklediklerinin bunun altında kalmaması gerekir. Kalırsa gücünü kaybeder. Bu nedenle ciddi çatışmalar çıkar. Bu tehlike uzun zamandır var ve bundan sonra da devam edecek. Bir kıvılcım bir ateş bütün bölgenin infilaki ile sonuçlanacak çatışmanın önünü açabilir. Dolayısıyla biz Türkiye olarak önce itidalli ölçülü olmaya çağırıyoruz tarafları ve ayrıca rejimi, terör örgütlerini desteklemekten vazgeçmeleri çağrısı yapıyoruz.© Sputnik/
- Afrin'in rejime teslimi söz konusu olamaz.
'RİSK DEVAM EDERSE ORADA BULUNACAĞIZ'
- Biz doğru yerdeyiz, biz güçlüyüz. Bölgenin egemenliğini tehdit eden bir unsur var terör örgütü var orada. Biz müdafaa çerçevesinde yapıyoruz bunu. Terörü ortadan kaldırmak ülkemizin güvenliğini tehdit eden terörü bertaraf etmek için adım atıyoruz ve biz doğru yerdeyiz. Sınırlarımızı korumak için oradayız. Hiç kimse bize bu anlamda yaptığımız operasyonların meşruiyetiyle ilgili problemden bahsedemez. Diğer ülkelerin durdukları yer problemli sıkıntılı. Onlar da pozisyonlarını değiştirirse sorun kalmaz. Biz niye Afrin'deyiz terörü ortadan kaldırmak için. Ülkemize yönelik risk ve tehdit devam ederse biz orada bulunmaya mecburuz. Ülkemizin güneyindeki Suriye sınırındaki ülkemize yönelik tehdit olan bütün terör unsurları bertaraf edilmeden biz oralardan çekilemeyiz. Terörü kaynağında kurutmak zorundayız.© Sputnik/ Michael Klimentyev
#CANLI @nurettincanikli: Bizim hedefimiz terörün olduğu yerdir. Şu anda Münbiç'te terör unsurları bulunmaktadır. Dolayısıyla orayı da terörden temizleyeceğiz @melikyigitel pic.twitter.com/ePo1hefVcE— 24 TV (@yirmidorttv) 11 Nisan 2018
'BÜTÜN YÖNTEMLER MASADA, HER AN GELEBİLİRİZ'
- Bütün terör nerede ise bizim hedefimizdedir. Biz bunu devlet olarak baştan beri ilan ettik. Türkiye'nin egemenliğini hedef alan terör unsurları nerede olursa orası bizim için hedeftir. Bizim hedefimiz bütün bu terör unsurlarını oradan göndermek ve temizlemek. Biz ABD ile terör unsurlarını Münbiç ve Fırat'ın doğusundan gönderileceğine inanıyoruz ve bunun için mücadele veriyoruz. Bütün yöntemler masada. Her an gelebiliriz. Bu önemli bir tanımlamadır. Tercihimiz her zaman önceliğimiz görüşerek diplomasinin araçları kullanılarak bunun ortadan kaldırılması. Sonuna kadar da bunu deneyeceğiz. Bu konuda bütün imkanları sonuna kadar zorlayacağız. Elbette eğer o noktada sonuç alamazsak biz topraklarımızı tabii ki savunmak zorundayız toprak bütünlüğümüzü korumak zorundayız. Hükümetlerin ve devletin en büyük görevi odur. Ülkenin hükümranlık alanlarını korumak ve vatandaşına huzur barış ortamı sağlamaktır.© AP Photo/ DELIL SOULEIMAN
'S-400'Ü BİRLİKTE ÜRETİM GÖRÜŞÜLÜYOR'
#CANLI @nurettincanikli: S-400'lere çok acil ihtiyacımız var @melikyigitel pic.twitter.com/fir2QyIXEQ— 24 TV (@yirmidorttv) 11 Nisan 2018
'PATRIOTLARI BİRLİKTE ÜRETEBİLİRİZ'
- Ayrıca hava savunma sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışma yürütüyoruz ve bir de Patriot'un bir teklifinin olduğu söylendi. Tek bir ülke ile tek bir firma ile yaptığınız zaman projelerin tamamlanması uzun sürebiliyor ve sıkıntılı olabiliyor. Tek firmaya bağımlı kalınca süreç içerisinde fiyatta teslimatta sözleşme üzerinde değişiklikler yapmak isteyebiliyor. Patriotları birlikte üretebiliriz.
'HİÇBİR YER SINIRLAMASI OLMAKSIZIN…'
- Terör örgütünün teröristlerin olduğu her yer bizim hedefimizdir. Zaman vermiyorum bunun için ama uluslararası hukukun verdiği bir meşru haktır bu. Hiçbir yer sınırlaması olmaksızın Türkiye'ye yönelik tehdit unsuru olan bütün terör örgütleri ve teröristler bertaraf edilmek için bizim hedef alanımızdadır. Bu Kandil için de Sincar için de geçerli neresi olursa olsun. Yöntemimiz ama ilk etapta güç sahibi olan devletlerle görüşmek. Sonuçta Kandil de Sincar da Irak sınırları içerisinde olan bir bölge. Biz zaten uzun süredir hava harekatları operasyonlar yapıyoruz.© AFP 2018/ SAFIN HAMED
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