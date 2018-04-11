Canikli: Saldırı olursa Rusya bunun altında kalmaz

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'nin Suriye'yİ vurma tehdidi hakkında değerlendirmelerde bulunurken "Saldırı olursa Rusya bunun altında kalmaz" dedi. Canikli, "Bu tehlike uzun zamandır var ve bundan sonra da devam edecek. Bir kıvılcım bir ateş bütün bölgenin infilaki ile sonuçlanacak çatışmanın önünü açabilir" diye konuştu.