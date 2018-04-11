Yıldırım: Ekonomik saldırıların üstesinden geleceğiz

'Piyasalarda çalkantı ve dalgalanma var' ifadesini kullanan Yıldırım, bunun sebebinin Çin ve ABD arasında başlayan ticaret savaşı olduğunu ve Türkiye'nin de bundan etkilendiğini söyledi.
Kocaeli'de Gebze Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 'Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nde konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Türkiye, etrafında yaşanan savaş, belirsizliklere rağmen önüne çıkan engelleri birer birer aşarak bugünlere geldi ve geleceğe emin adımlarla yürüyor.
#Canlı: #BaşbakanYıldırım, Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nde konuşuyor https://t.co/s2MjV4LisB— AA Canlı (@AACanli) April 11, 2018
'EKONOMİ ÜZERİNDEN YENİ BİR FAALİYETE GİRDİLER'
- Son 16 yılda pek çok sınamalardan geçtik. Millet iradesine, demokrasiye, seçilmiş hükümetlere yönelik vesayet girişimleri, saldırıları hiç eksik olmadı. En son 15 Temmuz'da hain bir işgal girişimiyle ülkeye topyekün el konulmak istendi. Milletimizle el ele vererek, bu zorlukları aşarak bugünler geldik.© Fotoğraf: DHA
- Demokrasiye darbe vurmak isteyenler bunu başaramayınca bugünlerde ekonomi üzerinden yeni bir faaliyet içerisine girmiş gözüküyor. Milli irade, siyasi istikrarı azimle koruduğumuz gibi hiç kimsenin endişesi olmasın, bu ekonomik saldırıların da üstesinden geleceğiz.
'BAZI BİLDİK EKONOMİSTLER MUTLU OLMADILAR'
- Daha çok üretmeye, daha çok büyüme hedeflenen teşvik sisteminde neler var? Katma değeri fazla olan, teknoloji gerektiren ve Türkiye'nin cari açık verdiği alanlarda yatırım. Bazı bildik ekonomistler, siyasi muarızlarımız bundan mutlu olmadılar. 'Efendim, koca koca teşvik paketi açıklıyorsunuz, yandaşlara veriyorsunuz.' Bu kafayla hareket edenler, bu ülkenin yönetiminde hiç ama hiç var olma şansları yok. Bunlar tamamen Türkiye'nin gerçeklerinden habersiz olma, bilgi olmadan ilgi sahibi olmanın getirdiği cehalettir.© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
- 23 proje var. Doğrudan 35 bin kişi istihdam ediliyor. Dolaylı olarak 134 bin istihdam var. Bırak ötesini, 20 milyar dolar bir kalemde ihracatla ithalat arasındaki açığı azaltıyor.
'5-10 YIL SONRA DOKTORLARIN İŞSİZ KALMA RİSKİ VAR'
- Teknoloji gerektirmeyen ürünleri herkes yapıyor. Bilgiye ulaşamayan ülkeler yarış dışı kalıyor, bunu görmemiz lazım. Bilgi güçtür. Artık bilgiye sahip olan, bilgiyi kullanan ve bilgiyi üreten ülkeler aradaki farkı açıyor. Bilgiye erişemeyen ülkeler yarış dışı kalıyor. Bunu görmemiz lazım.
- Sanal gerçeklik bütün üretim alışkanlıklarımızı değiştirecek, sanal gerçeklikle yeni meslekler ortaya çıkacak. 5-10 yıl sonra doktorların işsiz kalma riski bile olacak.
'TÜRKİYE BELİRSİZLİKLERİN GÖBEĞİNDE'
- ABD, Çin'den alacağı ürünlere ilave vergiler getiriyor. Benzerini Çin de yapıyor. Buradaki ekonomik savaş küresel dengeleri bozuyor. Şu anda böyle bir süreç yaşıyoruz. Türkiye küresel belirsizliklerden etkileniyor. Terör, savaş, göç hepsi burada. Çünkü biz belirsizliklerin göbeğinde yaşıyoruz. Biz bu süreçleri daha önce de yaşadık.© REUTERS/ Aly Song
- Türkiye ayaklarını yere sağlam basıyor. 16 yıl önceki Türkiye'nin karanlık senaryolarından çok uzaktayız. Büyümedeki hedefimiz sürdürülebilirlik. Bunun için istikrar, güven lazım. Bunlar var. Terör artık birinci mesele değil. Birinci meselemiz ekonomimizi daha fazla büyütmek.
- 2017'de (büyüme) yüzde 7.4. Rekor. Ona da şimdi çamur atmaya çalışıyor. 'Bu kadar büyüme, ekonominin bu kadar ısınmasın doğru bir şey değil.' Büyümeyince 'Ülke büyümüyor, yerinde sayıyor.' Büyüyence 'Çok büyüdü.' Sıcaklık arttı, ne istiyorsunuz? Bir şey söyleyin. Bunlar siyasi mülahazalarla yapılan değerlendirmelerdir. Bizim görevimiz; bunlara itibar etmek değil, milletimiz için, ülkemiz için doğru bildiğimiz neyse onu yapmaktır.
'İKİ SÜPER GÜCÜN ARASINA KILIÇ GİBİ GİRİP SURİYE'DE İSTİKRARI GETİRMEK KOLAY İŞ DEĞİL'
- 2002'de farkındalık bu kadar değildi ama 15 yılda çok ciddi mesafe aldık. Politikalarımızı güncelledik, yanlışlarımızı düzeltme fırsatı bulduk. Ülkenin teknolojik altyapısı için Ar-Ge projelerinden pazarlama stratejilerine kadar her alanda desteğimizi arttırdık, arttırıyoruz.
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