Yıldırım: Ekonomik saldırıların üstesinden geleceğiz

Darbecilerin ekonomi üzerinde yeni bir faaliyete başladıklarını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Hiç kimsenin endişesi olmasın, bu ekonomik saldırıların da üstesinden geleceğiz" dedi. Türkiye'nin küresel belirsizliklerden etkilendiğini ifade eden Yıldırım, "Çünkü biz belirsizliklerin göbeğinde yaşıyoruz" diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığına yönelik eleştirileri yanıtlayan Yıldırım, "Ekonominin bu kadar ısınması doğru değil diyorlar, büyümeyince yerinde sayıyor diyorlar, büyüyünce sıcaklık arttı… Ne istiyorsunuz kardeşim, bir şey söyleyin" dedi.

'Piyasalarda çalkantı ve dalgalanma var' ifadesini kullanan Yıldırım, bunun sebebinin Çin ve ABD arasında başlayan ticaret savaşı olduğunu ve Türkiye'nin de bundan etkilendiğini söyledi.

Kocaeli'de Gebze Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 'Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nde konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye, etrafında yaşanan savaş, belirsizliklere rağmen önüne çıkan engelleri birer birer aşarak bugünlere geldi ve geleceğe emin adımlarla yürüyor.

'EKONOMİ ÜZERİNDEN YENİ BİR FAALİYETE GİRDİLER'

Demokrasiye darbe vurmak isteyenler bunu başaramayınca bugünlerde ekonomi üzerinden yeni bir faaliyet içerisine girmiş gözüküyor. Milli irade, siyasi istikrarı azimle koruduğumuz gibi hiç kimsenin endişesi olmasın, bu ekonomik saldırıların da üstesinden geleceğiz.

'BAZI BİLDİK EKONOMİSTLER MUTLU OLMADILAR'

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Yatırım Destekli Teşvik Sistemi diyoruz, faiz oranları düşmeden bu yapılabilir mi?



23 proje var. Doğrudan 35 bin kişi istihdam ediliyor. Dolaylı olarak 134 bin istihdam var. Bırak ötesini, 20 milyar dolar bir kalemde ihracatla ithalat arasındaki açığı azaltıyor.

'5-10 YIL SONRA DOKTORLARIN İŞSİZ KALMA RİSKİ VAR'

Teknoloji gerektirmeyen ürünleri herkes yapıyor. Bilgiye ulaşamayan ülkeler yarış dışı kalıyor, bunu görmemiz lazım. Bilgi güçtür. Artık bilgiye sahip olan, bilgiyi kullanan ve bilgiyi üreten ülkeler aradaki farkı açıyor. Bilgiye erişemeyen ülkeler yarış dışı kalıyor. Bunu görmemiz lazım.

Sanal gerçeklik bütün üretim alışkanlıklarımızı değiştirecek, sanal gerçeklikle yeni meslekler ortaya çıkacak. 5-10 yıl sonra doktorların işsiz kalma riski bile olacak.

'TÜRKİYE BELİRSİZLİKLERİN GÖBEĞİNDE'

© REUTERS/ Aly Song Çin'den ABD'ye ticaret savaşı uyarısı: Pandora'nın kutusunu açmayın

Türkiye ayaklarını yere sağlam basıyor. 16 yıl önceki Türkiye'nin karanlık senaryolarından çok uzaktayız. Büyümedeki hedefimiz sürdürülebilirlik. Bunun için istikrar, güven lazım. Bunlar var. Terör artık birinci mesele değil. Birinci meselemiz ekonomimizi daha fazla büyütmek.

2017'de (büyüme) yüzde 7.4. Rekor. Ona da şimdi çamur atmaya çalışıyor. 'Bu kadar büyüme, ekonominin bu kadar ısınmasın doğru bir şey değil.' Büyümeyince 'Ülke büyümüyor, yerinde sayıyor.' Büyüyence 'Çok büyüdü.' Sıcaklık arttı, ne istiyorsunuz? Bir şey söyleyin. Bunlar siyasi mülahazalarla yapılan değerlendirmelerdir. Bizim görevimiz; bunlara itibar etmek değil, milletimiz için, ülkemiz için doğru bildiğimiz neyse onu yapmaktır.

'İKİ SÜPER GÜCÜN ARASINA KILIÇ GİBİ GİRİP SURİYE'DE İSTİKRARI GETİRMEK KOLAY İŞ DEĞİL'