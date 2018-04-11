Metrobüste tacize ertelemesiz 7.5 yıl hapis cezası

İstanbul'un en sık kullanılan ulaşım aracı metrobüste iki üniversite öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan kişi, 7.5 yıl hapisle cezalandırıldı. Tutuklu olarak yargılanan sanığın cezası ertelenmedi. Duruşma sonrasında sanık yakınları mağdur kadınlardan birine tükürünce mahkeme salonu önünde arbede çıktı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Aydoğan Ş. ile tacize uğrayan kadınlardan 19 yaşındaki C.K. hazır bulundu. Tacize uğrayan diğer kadın A.A. ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Aydoğan Ş. son savunmasında, " 45 yıldır İstanbul'a yaşıyorum. Mesleğim gereği toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Böyle bir şey yapmadım. Müştekiler kendi kafalarına göre konuşuyor. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Daha sonra söz alan mağdur C.K., "Final haftamdı kütüphanede ders çalıştıktan sonra eve dönüş yapmak için Uzunçayır metrobüsünü kullandım. Bu sırada metrobüste sanık bana yaklaşmaya başladı. Rahatsız oldum. Sanığın elini birkaç kez sağ baldırıma değdiğini hissettim. Biraz kenara çekildiğim halde aynı harekete devam etti. Ben ileriye gidip sanığı takip etmeye başladım. O sırada A. isimli kişiye aynı şekilde tacizde bulunduğunu gördüm. A. fark ettiğinde sanık başka tarafa bakmaya devam etti. Sinirlerim bozuldu bağırmaya başladım. 'Ben sizi izliyorum, ne yapıyorsunuz' dediğimde bana 'Ben ne yapıyorum' dedi. Daha sonra olaya güvenlik müdahale etti" diyerek şikayetçi oldu.

© Fotoğraf: DHA Metrobüste tacize hapis cezası

Son sözü sorulan sanık Aydoğan Ş. "Beyanları kabul etmiyorum. Hiçbir diyaloğum bile olmadı. Beraatimi istiyorum" dedi.

CEZASI ARTIRILDI

Ancak mahkeme, sanığın üzerine atılı 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Kararda, sanığın toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamın sağladığı kolaylıktan faydalanarak bu suçu işlemesi nedeniyle cezada artırım uygulandı. Mahkeme, iki ayrı eylemden 3 yıl 9'ar ay hapis olmak üzere toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanık hakkındaki cezayı ertelemedi.

Duruşma sonrasında sanık yakınları mağdur kızlardan birine tükürünce mahkeme salonu önünde arbede çıktı. Birbirine giren taraflar, özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle ayrılarak adliye salonundan uzaklaştırıldı.