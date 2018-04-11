Kayıt
14:44 11 Nisan 2018
Ankara+ 23°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

    Demirtaş: 6 Ekim'de tutuklanacaktım, cezaevi ayakkabımı satın almıştım

    © AA/ Emin Sansar
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    'Terör örgütü yöneticiliği' iddiasıyla yargılandığı davada savunma yapan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarının yıldönümünde tutuklanmasını beklediğini ancak yurt dışında olması nedeniyle 4 Kasım akşamı alındığını ifade ederek, "Yurt dışında cezaevinde giyeceğim ortopedik ayakkabılarımı alarak geldim" dedi.

    Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya Demirtaş, avukatları ve bazı HDP milletvekilleri ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldı.

    Selahattin Demirtaş
    © AA/ Yaşarcan Aygün
    Demirtaş: Siyasi yasaklı duruma düşmem için baskı yapan siyasiler var
    Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya alınan davanın bugünkü duruşmasında, Demirtaş'ın eşi ve çocukları da hazır bulundu.

    Hakkında kabul edilen 31 fezlekenin birleştirildiği iddianameye ilişkin savunmaya geçmeden önce yargılama usulüne ilişkin açıklama yapmak istediğini belirten Demirtaş, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evraka ulaşamadığını söyledi.

    Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarının yıldönümünde tutuklanmasını beklediğini ancak yurt dışında olması nedeniyle 4 Kasım akşamı evinde alındığını ifade ederek, "Hatta yurt dışında cezaevinde giyeceğim ortopedik ayakkabılarımı alarak geldim" dedi.

    Hakkında fezleke hazırlayan savcıların büyük bir kısmının FETÖ üyeliğinden tutuklandığını belirten Demirtaş, örgüt üyesi yargı mensuplarının yargılamasını yaptığı birçok davanın, kumpas olduğu gerekçesiyle düşürüldüğünü kaydetti.

    1 ve 2 nolu fezlekelerin tamamının kumpas ürünü olduğunu söyleyen Demirtaş, bunlarla yargılama yapılmasının hukuka aykırı olacağını savundu.

    'CEMAAT HÜKÜMETİ ZOR DURUMDA BIRAKMAK İSTEDİ'

    Başak Demirtaş
    © Fotoğraf: DHA
    Demirtaş'ın eşi: Tutuklanacağını aylar öncesinden biliyordu
    Çözüm süreci boyunca FETÖ'cü hakim, savcı ve polislerin yoğun bir şekilde istihbarat faaliyeti yürüttüğünü, bu şekilde elde edilen bilgilerin Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) sunulduğunu belirten Demirtaş, şöyle devam etti:

    "O dönem cemaat, 'Sizin çözüm süreci adına bir arayışınız var ama bunlar da alttan siyasi faaliyet yapıyor' mesajı veriyordu. Böylece hem hükümeti zor durumda bırakmak hem de demokratik siyasetin önüne geçmek istiyorlardı. Amaçları sıkıştırmak, orduyla yargıyla hükümeti karşı karşıya getirmek, bizimle karşı karşıya getirmekti. Dertleri daha büyük, daha ciddiydi. Bu kumpasları, alçakça fezlekeye çevirdiler. O dönem biz de hükümet de siyaseten dik durduk, Allah var. 2009'dan itibaren tutuklamalar yapıldı, yoksa dinlemeler daha önce yapılıyordu. Dinleme kayıtlarında öyle bir tezgah kurulmuş ki sanki ben PKK yöneticileriyle sürekli görüşmüşüm."

    'PKK YÖNETİCİLERİNDEN TALİMAT ALMADIM'

    Dinleme kayıtlarına ilişkin savcının yaptığı değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını, iddia edildiği gibi PKK yöneticilerinden talimat almadığını belirten Demirtaş, "Bugüne kadar bana PKK yöneticilerinden asla bir talimat gelmemiştir. Gelse kabul etmezdim. Siyasi olarak karar almayacak kişi değiliz, kimse kusura bakmasın. Biz çocuk muyuz, birileri bize talimat gönderecek, biz de denileni yapacağız?" dedi.

    Selahattin Demirtaş
    © AFP 2018/ Ozan Köse
    Demirtaş'tan 'Öcalan'dan talimat' açıklaması: İfadelerim çarpıtıldı
    Çözüm süreci kapsamında düzenlenen toplantılarda, PKK'nın neden silah bırakması gerektiğine ilişkin açıklamalar yaptığını belirten Demirtaş, toplantılarda Abdullah Öcalan'a ait değerlendirmelerin, kendisi söylemiş gibi aktarıldığını ifade etti.

    İnancı ve kültürel değerleri gereği seçildiği bölgedeki insanların acısını paylaşmak için örgüt üyelerinin cenaze törenlerine katıldığını söyleyen Demirtaş, bunun tek başına suç unsuru olamayacağını savundu.

    Ortam dinlemesi sonucu elde edilen ses kayıtlarının kendisine ait olmadığını, ses örneği alınarak inceleme yapılmasını talep eden Demirtaş, "Bunları hep cemaatçiler yapmıştır. Sanığa güvenmiyorsunuz onlara güveniyorsunuz" ifadesini kullandı.

    İlgili konular:

    Demirtaş: Manşetlerle algı operasyonu oluşturuldu, 'Demirtaş uzaylıdır' diye yazsalardı herkes inanırdı
    İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı: Savcılar daha ne bekliyor?
    Demirtaş'tan mahkemeye: Yargılama anayasaya aykırı
    434 gün sonra hakim karşısına çıkan Demirtaş: En az Binali Yıldırım kadar dokunulmazlığım var
    Etiketler:
    HDP, PKK, FETÖ, Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş, Edirne, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kuzey Kore'deki etkinliklerden görüntüler
    Kuzey Kore'deki toplu etkinliklerden ilgi çekici kareler
    Karikatür
    Rusya'dan OPCW'ye Duma daveti
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam