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    Şahin Söğüt

    Karlov'u öldüren polisin 'ağabeyi'nin görüntüleri çıktı

    © AA/ Muhammed Selim Korkutata
    Türkiye
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    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan ve saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içindeki 'ağabeyi' olduğu belirtilen eski BTK çalışanı Şahin Söğüt'ü yakalatan görüntüler ortaya çıktı.

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının azmettiricisi olduğu değerlendirilen ve geçtiğimiz hafta tutuklanan FETÖ sanığı Şahin Söğüt'ü ele veren kamera görüntüleri ortaya çıktı. 

    Karlov suikastçısının abisi adliyeye sevk edildi
    © AA/ Muhammed Selim Korkutata
    Karlov suikastçısının 'ağabeyi' tutuklandı
    FETÖ'nün mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 Ağustos 2017'den bu yana hakkında yakalama kararı bulunan Söğüt'ün ele geçirilmesinde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ihraç edildiği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) başlattığı icra takibi etkili oldu. İcra takibini durdurmak için Yenimahalle'deki bir bankada işlem yaptıran Söğüt'ün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

    Güvenlik kamera kayıtlarına göre Söğüt, 13 Mart günü saat 14:14 sıralarında bankaya geliyor. Söğüt'ün bankaya girmeden önce telefonla konuştuğu anlaşılıyor. Daha sonra bankaya giren Söğüt, makineden sıra numarası alıyor. Şüphelinin sıra beklerken cebinden çıkardığı parayı saydığı görülüyor.

    • Söğüt'ün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.
      Söğüt'ün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.
      © Fotoğraf: DHA
    • Söğüt'ün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.
      Söğüt'ün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.
      © Fotoğraf: DHA
    • Söğüt'ün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.
      Söğüt'ün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.
      © Fotoğraf: DHA
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    © Fotoğraf: DHA
    Söğüt'ün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.

    Sıranın kendisine gelmesinin ardından gişeye gelen Söğüt'ün tedirgin halleri dikkat çekiyor. Sürekli etrafına bakan ve önündeki kalemle oynayan Söğüt'ün, banka içerisinde bulunan güvenlik kameralarını da aradığı görüntülere yansıyor. Gişe görevlisinin kendisine uzattığı evrakı imzalayan Sögüt, yaklaşık 3 dakika süren işlemin ardından bankadan ayrılıyor. Söğüt'ün yine kalabalık olan çarşı merkezine doğru yürüdüğü görülüyor. Öte yandan, şüpheli Söğüt'ün Şubat ayı içerisinde de başka bir bankaya giderek işlem yaptığı bilgisi de soruşturma dosyasına girdi.

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    Etiketler:
    FETÖ, Şahin Söğüt, Mevlüt Mert Altıntaş, Andrey Karlov, Türkiye
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