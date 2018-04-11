Karlov'u öldüren polisin 'ağabeyi'nin görüntüleri çıktı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının azmettiricisi olduğu değerlendirilen ve geçtiğimiz hafta tutuklanan FETÖ sanığı Şahin Söğüt'ü ele veren kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kamera kayıtlarına göre Söğüt, 13 Mart günü saat 14:14 sıralarında bankaya geliyor. Söğüt'ün bankaya girmeden önce telefonla konuştuğu anlaşılıyor. Daha sonra bankaya giren Söğüt, makineden sıra numarası alıyor. Şüphelinin sıra beklerken cebinden çıkardığı parayı saydığı görülüyor.
- Söğüt'ün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.© Fotoğraf: DHA
- Söğüt'ün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.© Fotoğraf: DHA
- Söğüt'ün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.© Fotoğraf: DHA
Sıranın kendisine gelmesinin ardından gişeye gelen Söğüt'ün tedirgin halleri dikkat çekiyor. Sürekli etrafına bakan ve önündeki kalemle oynayan Söğüt'ün, banka içerisinde bulunan güvenlik kameralarını da aradığı görüntülere yansıyor. Gişe görevlisinin kendisine uzattığı evrakı imzalayan Sögüt, yaklaşık 3 dakika süren işlemin ardından bankadan ayrılıyor. Söğüt'ün yine kalabalık olan çarşı merkezine doğru yürüdüğü görülüyor. Öte yandan, şüpheli Söğüt'ün Şubat ayı içerisinde de başka bir bankaya giderek işlem yaptığı bilgisi de soruşturma dosyasına girdi.
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