Erdoğan'dan Romanlara: Size Fransızlar gibi Fransız kalmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Roman Buluşması'nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- Birileri taklit yapar, biz aslını yaparız. Tüm Roman kardeşlerime sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Bizim Roman kardeşlerimle muhabbetlerimiz çocuk yıllarımıza dayanır.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, Büyük Roman Buluşması'nda konuşuyor https://t.co/1alnlQkQqs— AA Canlı (@AACanli) April 11, 2018
'İLLE DE ROMAN OLSUN, İSTER ÇAMURDAN OLSUN'
- Ülkemizde ayrımcılık hiç olmadı mı, şu anda olmuyor mu? Vardı, şimdi de az da olsa oluyor. İnsan yanlış yollara sapma eğilimi olan bir varlıktır. Mesele ruhtan ne çıkıyor, o ruh dışarıya nasıl yansıyor. İçeriye girerken bazı sanatçılarımızı da gördüm, şimdi burada yok. Kibariye kardeşimizin ilahisini dinledik, maşaallah.
'MEDENİYİZ DİYE KONUŞURLAR, MEDENİYETTEN NASİBİ YOKTUR'
- Kardeşlerim, peygamber efendimiz veda hutbesinde bakın ne buyuruyor. İnsanlar rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın arap olmayana üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının siyah tenliye, siyah tenlinin de kırmızı tenliye üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Peygamberimiz bize insanlara nasıl bakmamız gerektiğinin ölçüsünü açık şekilde gösteriyor. Üstünlük sadece takvadadır, Allah'tan korkmadadır.
- Hayatımız boyunca yaradılanı severiz, yaradandan ötürü felsefesiyle hareket ettik. İBB'den bu yana Roman kardeşlerim ile hep irtibat halinde olduk. Aynı mahallede büyüdük, oradan başbakan da, cumhurbaşkanı da çıkabiliyormuş. Roman kardeşlerimle hep kucaklaştım, halleştim, helalleştim. Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız.
'MEVZUATA YANSIMIŞ OLAN UYGULAMALARI ORTADAN KALDIRDIK'
- Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık. Roman kardeşlerimize yönelik olarak mevzuata yansımış olan uygulamaları ortadan kaldırdık. Polis Talimatnamesi'nden ayrımcı ifadelerin kaldırılmasını sağladık.© AA/ Ahmet İzgi
- Türkiye'nin 36 ilinde faaliyet gösteren federasyonların ve derneklerin katılımıyla Roman Çalıştayı topladık. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Roman vatandaşlarımızı meselelerini devletin en üst düzeyinde tartışma imkanı buldular.
- Sadece son 3 yılda 5 bin 608 Roman vatandaşımızın mesleki eğitim kurs ve programlarından yararlanabilmeleri sağlanmıştır. Bu liste uzayıp gidiyor.
'BURAYA GELİYORSUN KLARNETİN YANINDA DEĞİL'
- Serkan da klarnetin virtüözüdür. Serkan klarnetin yanında mı? Buraya geliyorsun klarnetin yanında değil.
'BAY KEMAL BEN ROMAN KARDEŞLERİMİZİN İÇİNDE DOĞDUM'
- Bay Kemal diyor ki 'Ben sizin ayağınıza geldim, Cumhurbaşkanı sizi ayağına çağırıyor.' Bay Kemal, ben Roman kardeşlerimizin içinde doğdum, oradan çıktım, oradan geldim. Mesele Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi meselesidir. Sizi siz yapan vasıflarınızı kaybettiğinizde kalabalıklar içinde yitip gidersiniz. Halbuki Rabbim her kulunu aynı özelliklere güzelliklere sahip olarak yaratmıştır.
'16 SAATTE FETÖ'YÜ DEFETTİK'
- Afrin'de durum son olarak, 4108 terörist etkisiz hale getirildi.
- Kuzey Irak'ta 337, yurt içinde 173 teröristi etkisiz hale getirdik.
- 16 saatte FETÖ'yü defettik. Şimdi kovalıyoruz, onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Kosova'dan 6 tanesini, Gabon'dan 3 tanesini aldık geldik. Şu ana kadar 80 tanesini getirdik, getirmeye devam edeceğiz.
- Ekonomi üzerinden oyunlar oynuyorlar. Bütün bu oyunları boşa çıkardık çıkarmaya devam edeceğiz. Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız. 15 Temmuz'da Suriye'de Irak'ta nasıl başaramadıysanız şimdi de öyle başaramayacaksınız.
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