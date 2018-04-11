Erdoğan'dan Romanlara: Size Fransızlar gibi Fransız kalmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bakmayın siz Almanların o Nazi uygulamasıyla Romanlara yaptıklarına, bakmayın Fransızların Romanları Fransa'dan adeta yurtdışı ettiklerine. Bunlar medeniyiz diye konuşurlar ama medeniyetten nasibi yoktur" dedi. Erdoğan, "Biz Roman kardeşlerimize Fransa gibi Fransız kalmayacağız" diye konuştu.