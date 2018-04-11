Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, İslam dünyasının son günlerde elim trajedilerle karşı karşıya kaldığını söyledi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırının ardından onlarca soru işaretinin ortaya çıktığını anlatan Karamollaoğlu, "Aslında bu hadise bugün Türkiye'nin fotoğrafı gibi. Bu hadisenin bir olağanüstü hal travması olduğu kanaatindeyiz. FETÖ İle mücadelenin psikolojik ve sosyal yönü gözardı edilmiştir ve hala edilmektedir. Bu mücadelenin oluşturduğu toplumsal ve bireysel tahribat dikkate alınmamaktadır" dedi.
'MİLLETİMİZLE İTTİFAK YAPACAĞIZ'
"Biz şu anda fitreye muhtaç hale gelen en az 6 milyon asgari ücretli ile ittifak yapacağız. Geçimini sağlayamayan memur ve emekli ile ittifak yapacağız. Tarlasını ektiği zaman aldığı ürünle borcunu ödeyemediği için tarlasını ekemeyen çiftçiyle, devletle rekabet içinde giren besiciyle, borcunu ödeyemeyen esnaf ile yapacağız. Biz bu millet ile ittifak yapacağız. Devlet kapısında iş bulurum diyen bekleyen yüzbinler değil milyonlarca genç ile ittifak yapacağız. Suçsuz olduğu halde aylarca hapishanelerde tutulan ByLock mağdurlarıyla, taşeron işçilerle ittifak yapacağız. Milletimizle ittifak yapacağız. Bu ittifakın somutlaşma noktası ancak seçim sathı mailine girildiği zaman meydana gelir."
'ANKET YAPMAYA YENİ BAŞLIYORUZ'
Karamollaoğlu, Saadet Partisinin anket yaptırıp yaptırmadığına ilişkin soruya ise "Anketler yapmaya yeni başlıyoruz. Anket firmaları ile irtibatımız var. Bize raporlar geliyor, gelişmeleri görüyoruz. Bu bizi ümitlendiriyor" cevabını verdi.
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