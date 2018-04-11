Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız

Seçim ittifakıyla ilgili açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Fitreye muhtaç hale gelen en az 6 milyon asgari ücretli ile ittifak yapacağız. Geçimini sağlayamayan memur ve emekliyle, borcunu ödeyemediği için tarlasını ekemeyen çiftçiyle, devletle rekabet içinde giren besiciyle ittifak yapacağız" dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, İslam dünyasının son günlerde elim trajedilerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da ABD destekli hava kuvvetlerinin hafızlık eğitimi gören çocukları bombaladığını, 100'e yakın çocuğun hayatını kaybettiğini anımsatan Karamollaoğlu, bir insanlık dramının yaşandığı Doğu Guta'da da çoğunluğu kadın ve çocuklardan 78 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırının ardından onlarca soru işaretinin ortaya çıktığını anlatan Karamollaoğlu, "Aslında bu hadise bugün Türkiye'nin fotoğrafı gibi. Bu hadisenin bir olağanüstü hal travması olduğu kanaatindeyiz. FETÖ İle mücadelenin psikolojik ve sosyal yönü gözardı edilmiştir ve hala edilmektedir. Bu mücadelenin oluşturduğu toplumsal ve bireysel tahribat dikkate alınmamaktadır" dedi.

'MİLLETİMİZLE İTTİFAK YAPACAĞIZ'

Karamollaoğlu, milletin bir umut ışığı aradığını, kendilerine sürekli "İttifak yapacak mısınız?" sorusunun yöneltildiğini belirterek, ittifak yapacaklarını her zaman söylediklerini vurguladı. Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Biz şu anda fitreye muhtaç hale gelen en az 6 milyon asgari ücretli ile ittifak yapacağız. Geçimini sağlayamayan memur ve emekli ile ittifak yapacağız. Tarlasını ektiği zaman aldığı ürünle borcunu ödeyemediği için tarlasını ekemeyen çiftçiyle, devletle rekabet içinde giren besiciyle, borcunu ödeyemeyen esnaf ile yapacağız. Biz bu millet ile ittifak yapacağız. Devlet kapısında iş bulurum diyen bekleyen yüzbinler değil milyonlarca genç ile ittifak yapacağız. Suçsuz olduğu halde aylarca hapishanelerde tutulan ByLock mağdurlarıyla, taşeron işçilerle ittifak yapacağız. Milletimizle ittifak yapacağız. Bu ittifakın somutlaşma noktası ancak seçim sathı mailine girildiği zaman meydana gelir."

'ANKET YAPMAYA YENİ BAŞLIYORUZ'

Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmede ittifakın gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yapacağım ziyaretin temelinde yaptıkları kongreler var. Biz görüşmeler yapacağız ama nasıl bir ittifak kuracağız, kuracak mıyız bu konuda olmayacak" dedi.

Karamollaoğlu, Saadet Partisinin anket yaptırıp yaptırmadığına ilişkin soruya ise "Anketler yapmaya yeni başlıyoruz. Anket firmaları ile irtibatımız var. Bize raporlar geliyor, gelişmeleri görüyoruz. Bu bizi ümitlendiriyor" cevabını verdi.