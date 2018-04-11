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    İncirlik Üssü

    'İncirlik artık Amerikalıların kendi evleri gibi kullandıkları bir üs değil'

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Rus askeri uzman Vladislav Şurıygin, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son zamanlarda giderek bozulduğunu ve Washington’un İncirlik Üssü’nü kullanmak için doğrudan Ankara’dan izin alması gerektiğini vurguladı.

    İncirlik Üssü
    © Fotoğraf: DHA
    ABD'den yeni İncirlik açıklaması: NATO ve koalisyon için önemli rolü devam ediyor
    ‘Gölge CIA' olarak bilinen düşünce kuruluşu Stratfor uzmanları, ABD ve müttefiklerinin Doğu Guta’da yapılan kimyasal saldırı iddiaları üzerine Suriye’de saldırabilecekleri en olası üslerin adlarını açıkladı. Analistler, ABD’nin yeni saldırısını Suriye’nin kimyasal programını çağrıştıran yerlere ve Şam civarlarındaki Al-Dumayr, Mardj Ruhail ve Mezze hava üslerine yapılacağını öngördü.

    Analistler ayrıca olası saldırıların birkaç gün sürebileceğini ve ABD’nin Fransa, İngiltere, Suudi Arabistan, Katar ya da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi müttefik ülkelerden destek göreceğini tahmin etti.

    'TÜRKİYE, ABD'NİN İNCİRLİK'İ KULLANMASINA İZİN VERMEZ'

    Rus askeri uzman Viktor Litovkin, Sputnik’e verdiği röportajda Trump’ın saldırmaya karar vermesi durumunda ABD’nin saldırı için İncirlik Üssünü kullanma olasılığı konusunda değerlendirmede bulundu. Litovkin, “Türkiye’nin ABD’nin Suriye’deki hedeflere saldırmak için İncirlik’i kullanmasına izin vermeyeceğini düşünüyorum. Türkler, ABD’nin hedef alınan yerlerde Rus vatandaşlarına dokunmasını istemez. Türkiye, Suriyeli Kürtlerin bulunduğu toprakların sınırları içinde kalacak ve daha ileriye gitmeyecek, çünkü Rusya’nın çıkarlarıyla karşı karşıya gelme olasılığı var ve Türkiye bunu istemez” diye konuştu.

    'TÜRKİYE RUSYA İLE İLİŞKİLERİNİ BOZMAZ'

    Erdoğan-Putin-Ruhani
    © AA/ Murat Kula
    ‘Türkiye'nin ABD'ye destek vermesi Astana ruhuna aykırı'
    Askeri alanda uzman isimlerden Vladislav Şurıygin de, benzeri bir görüş ortaya koydu. Sputnik’e konuşan Şurıygin, şu ifadeleri kullandı: “(Türkiye’nin ABD’ye İncirlik Üssü’nü kullanma izni vereceğinden) şüpheliyim. NATO, ABD ve Rusya arasında gerçek bir çatışma olmadan Türkiye duruma müdahale edip, Rusya ile ilişkilerini bozmaz.” İncirlik’i şu veya bu amaçla kullanmak için ABD’nin izin alması gerekeceğini belirten Şurıygin, “İzin elbette ki gerekir. ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler son zamanlarda giderek bozuluyor ve İncirlik artık Amerikalıların eskiden kendi evleri gibi kullandıkları bir üs değil” ifadelerini kullandı.

    'S-400 VE NÜKLEER SANTRAL PROJESİ SÖZ KONUSU'

    İncirlik Üssü’nün kullanımıyla ilgili bir yorum da Rusya Bilimler Akademisi Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi'nin uzmanı Boris Dolgov’dan geldi. Sputnik’e konuşan Dolgov, “Türkiye bir taraftan Astana anlaşmalarının garantörü, Suriye’deki harekâta katılan ve aynı zamanda Rusya ve İran’la Suriye krizini çözmeye yönelik birlikte hareket eden bir ülke. Ayrıca Türkiye ile Rusya arasında, başta S-400 sistemlerinin satışı ve nükleer santral projesi olmak üzere gelişen ilişkiler de söz konusu. Diğer yandan Türkiye’nin bir NATO üyesi olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin NATO üyeliği, bir takım taahhütleri beraberinde getiriyor.

    S-400
    © Sputnik/ Mikhail Mokrushin
    Rus uzman: Ankara, S-400 kararından vazgeçmeyerek sadece ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini gösteriyor
    İncirlik son dönemde Amerikalı askerler ve aileleri tarafından giderek terk edilen bir NATO üssü. Son zamanlarda NATO tarafından hiç kullanılmadı ve bir çatışmada kullanılması zor olduğundan, hazırlık yapılması gerektiğinden, büyük bir olasılıkla kullanılmaz” ifadelerini kullandı.

    Olası bir çatışma durumunda Türkiye’nin izleyeceği tutumu konusunda da değerlendirme yapan Dolgov, “Türkiye’nin büyük bir olasılıkla belli bir orta pozisyon benimseyeceğini düşünüyorum, çünkü bir yanda NATO üyesi ve elbette ki NATO’yu destekleyen bir takım açıklamalar yapacak, ancak Türkiye'nin ABD’nin tarafında açıkça hareket edeceğini düşünmüyorum” diye konuştu.

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    Etiketler:
    Rusya-Türkiye ilişkileri, Türkiye-ABD ilişkileri, İncirlik Üssü, S-400 Füze Savunma Sistemleri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, NATO, Stratfor, Suriye, Rusya, ABD, Türkiye
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