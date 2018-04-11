Kızılay ve Rusya Kızılhaçı'ndan işbirliği

'GEÇMİŞE DAYANAN KÖKLÜ İLİŞKİLERİMİZ BULUNUYOR'
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Yasal Bölüm Direktörü Evgeniy Zagaynov ile bir araya gelen Kınık, burada yaptığı konuşmada, Suriye'ye sınır ötesi yardım kapsamında 40 bin kamyon yardım ulaştırıldığını bildirdi. Suriye'nin kuzeyinde yapılabilecek yardımları memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Kınık, "Bu kapsamda Rusya Kızılhaçı ile birlikte çalışabiliriz. Rusya Kızılhaçı ile Kızılay arasında geçmişe dayanan köklü ilişkilerimiz bulunuyor. Bu sebeple mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için somut adımlar atacağız." ifadesini kullandı.
Türkiye'de 4 milyona yakın sığınmacı bulunduğunu anımsatan Kınık, Türk Kızılayı olarak 1.2 milyon Suriyeli sığınmacıya düzenli nakit temelli yardım yapıldığını, bu kapsamda 200 bin çocuğa da eğitim yardımında bulunulduğunu anlattı.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Yasal Bölüm Direktörü Zagaynov ise görüşmede, Kızılay ve Rusya Kızılhaçı arasındaki işbirliğini memnuniyetle karşılandığını, söz konusu işbirliğinin artarak devamının insani alanda fayda sağlayacağını kaydetti.
RUSYA KIZILHAÇI GENEL MERKEZİ'Nİ ZİYARET
Görüşmede, afet yönetimi ve göç alanlarında işbirliği tesisine yönelik görüş birliğine varıldığı bildirildi. Ayrıca görüşmede, Ukrayna ve Kırım'daki insani krizin etkilerinin değerlendirildiğine, iki ulusal derneğin insani ihtiyaçları karşılamak amacıyla bir dizi faaliyet üzerinde görüş alışverişinde bulunduğuna dikkat çekildi.
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