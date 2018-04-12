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    Mehmet Metiner

    AK Partili Metiner: Biz ABD’nin yanında da yer alamayız, Esed’in yanında da yer alamayız

    © AA/
    Türkiye
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    Yurdagül Şimşek
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    AK Partili milletvekili Metiner, “Biz prensip olarak Esad’ın gitmesinden elbette ki yanayız ama bunun farklı bir gerekçeye büründürülmesi bize rahatsızlık veriyor. Rusya’nın Suriye denklemine girmesi, Rusya-İran-Türkiye denklemi üzerinden yeni bir siyasal aktörün bölgede rol oynaması birilerini rahatsız etmişe benziyor” dedi.

    Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Sanders
    © AP Photo/ Andrew Harnik
    Beyaz Saray: Trump kimyasal saldırıdan Rusya ve Suriye'yi sorumlu tutuyor
    TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Kimyasal silah saldırısı üzerine böyle bir müdahale yapılacağı iddiasını samimi bulmuyorum. Yani insanlar kimyasal silahlarla öldürülüyorlar da başka türlü öldürülmüyorlar mı?” ifadelerini de kullanırken, şöyle devam etti:

    “Milyonlarca Suriyeli Esed rejimi tarafından öldürüldü, hunharca katledildi, milyonlarcası da sürgünde yaşıyor farklı ülkelerde, ağırlıklı olarak ülkemizde yaşıyorlar. Bütün bunların Batı için ABD için, koalisyonu oluşturan ülkeler için bir önemi yok da Doğu Guta’daki kimyasal bir saldırı üzerine müdahale edileceği iddiasına inanmak pek akla ziyan geliyor. Burada başka bir iktidar kavgası var. Başka bir güç yarışı var. “

    ‘ESAD’IN KALMASINI İSTEMEYİZ AMA…’

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © AP Photo/ Vahid Salemi
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    Türkiye olarak AK parti hükümeti olarak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın iktidarda kalmasını asla istemediklerini vurgulayan Metiner şunları söyledi:

    “Esed’in Suriye’nin başında kalmasını istemeyiz. Ama Rusya, Suriye denklemine girmeden önce ABD ve Batı isteseydi Esed rejimini devirebilirdi, niye devirmediler, niye bu katliamların, ölümlerin, zulümlerin sürmesine göz yumdular? DEAŞ konusunda gösterdikleri kararlılıkların binde birini niye Esad rejimi için göstermediler? Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya bir devlet kurdurtmak için hassasiyet gösteren ABD niye  Doğu Guta’daki zulümlerin sona ermesi için kılını kıpırdatmadı?”

    ‘RUSYA-İRAN-TÜRKİYE DENKLEMİNİ BOZMAYA DÖNÜK BİR GİRİŞİM SÖZ KONUSU OLABİLİR’

    AK partili Mehmet Metiner, burada başka bir denklemin söz konusu olduğunu vurgulayarak, “Biz prensip olarak Esed diktatörünün gitmesinden elbette ki yanayız ama bunun farklı bir gerekçeye büründürülmesi bize rahatsızlık veriyor. Rusya’nın Suriye denklemine girmesi, Rusya-İran-Türkiye denklemi üzerinden yeni bir siyasal aktörün bölgede rol oynaması birilerini rahatsız etmişe benziyor. Bu denklemi bozmaya dönük bir girişim söz konusu olabilir” diye konuştu.

    ‘TÜRKİYE BU KONUDA ÇOK TEMKİNLİ OLMAK DURUMUNDA’

    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
    © AA/ Arda Küçükkaya
    Bozdağ: Duma'daki saldırı uzmanlar tarafından süratle incelenmelidir
    Metiner, şöyle devam etti:

    “Dolayısıyla Türkiye bu konuda çok temkinli olmak durumundadır. Biz ABD’nin yanında da yer alamayız, Esed’in yanında da yer alamayız. Bekleyip göreceğiz. Biz ne Rusya’nın düşmanıyız ne ABD’nin düşmanıyız. Rusya ile de çok iyi ilişkilerimiz var, ABD ile de NATO bünyesinde bir ve beraberiz. Dolayısıyla iki ülkenin bilek güreşinin Türkiye’ye zarar vermesine izin verecek hiçbir girişimin içinde olmayız.”

    ‘TÜRKİYE’NİN ÖNCELİKLERİ NEREDEYSE ORADA DURURUZ’

    AK Partili Metiner, olası bir müdahalede Türkiye’nin nerede yer alacağına ilişkin soruya ise, “Türkiye hiçbir yerde yer almaz. Biz Esed’in safında değiliz zaten. Biz hiç kimsenin peyki değiliz. ABD’nin de kara ordusu değiliz, Rusya’nın da peyki değiliz. Türkiye’nin öncelikleri neredeyse orada dururuz” yanıtını verdi.

    CHP’Lİ ALTAY: TÜRKİYE AKTİVİST GİBİ OLMALI

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sputnik’e yaptığı açıklamada 1 ay önce hükümete samimi uyarılar yaptıklarını söyleyerek, şu noktalara dikkat çekti:

    İncirlik Üssü
    © Fotoğraf: DHA
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    “Türkiye bölgede ABD ile Rusya’nın arasına sıkışmamalı dedik. İç politika malzemesi yapmak uğruna diplomatik temasları tıkayacak laflar etmeyin dedik. Stratejik hata yapmayın, Meclis’e bilgi verin dedik. Bunların hiçbiri yapılmadı ve kötü bir noktaya geldik. Biz Türkiye’nin bölgedeki güçlü, saygın konumunun sürmesini istiyoruz. Bununla beraber bir şey daha istiyoruz. Türkiye’de bölgede barışa hizmet eden bir aktivist gibi olmalı. Bunu yaparken ne lazım saygınlık lazım. Adama bir gün ‘dostum’ deyip bir gün ‘ey Trump’ dersen bu olmaz. Rusya’ya meydan okuyup sonra özür dilersen olmaz. Bir tutarlılık gerekir, diplomasi, uluslararası ilişkiler tutarlılık gerektirir.”

    ‘TÜRKİYE’NİN BÖLGENİN İSTİKRARI NOKTASINDA DİPLOMATİK TEMASLARI OLABİLİR’

    “Ancak gelinen noktada her şeye rağmen Türkiye bizimdir” diyen CHP’li Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkenin, milletin, vatanın menfaatine kararlar alması gerektiğini söyledi. Kaybedenin Türkiye olmasından üzüntü duyacaklarını belirten Altay, “Türkiye’nin hala şu şansı var. ABD’ye, Rusya’ya, İran’a şuna buna rağmen bölgede bir ağırlık koyarak bölgenin istikrarı, barışı noktasında yapıcı hamleleri, diplomatik temasları olabilir. Bunu yaparken Türkiye şunu vurgulamak durumda. ‘Biz Suriye’nin toprak bütünlüğünü birinci öncelik olarak görüyor ve algılıyoruz’ diye işe başlamak zorunda. Türkiye bölgedeki insanlar arasında ırk ayrımı, etnik aidiyet ayrımı yapmadan bu süreci götürmek zorunda” diye konuştu.

    ‘KİMYASAL SİLAHI KİMİN ATTIĞI DAHA İSPATLANAMADI’

    Rus uzmanlar, Duma’da ‘kimyasal saldırı’dan zehirlenenlere rastlamadı
    © Ruptly.
    Rus uzmanlar, Duma’da ‘kimyasal saldırı’dan zehirlenenlere rastlamadı
    CHP Grup Başkanvekili Altay, olası müdahalenin gerekçesinin ‘kimyasal silah iddiasına’ dayandırılmasını da değerlendirdi. Altay, “Kimyasal silahı kimin attığı daha ispatlanmadı. Adam diyor ki; dünyanın neresinden gelirse gelsin, kim gelirse gelsin bir bakılsın, incelensin. BM Güvenlik Konseyi’nden iki karar da çıkmadı. Rusya’nın ki de ABD’nin ki de çıkmadı, iş ortada kaldı. Çok vahim bir durum. İnsan hayatı her şeyden kıymetli her şeyden değerlidir. Biz ülkelerin, emperyal devletlerin bölgedeki siyasi üstünlükleri uğruna bir kişinin bile Suriyeli, Türkiyeli fark etmez, canını kaybetmesine, bir çocuğun bir damla gözyaşı akıtmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu noktada hükümete yapıcı uyarılarımızı ileteceğiz. Meclis’in de biran önce bilgilendirilmesini talep edeceğiz” dedi.

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    Etiketler:
    CHP, AK Parti, Engin Altay, Mehmet Metiner, Beşar Esad, Suriye, Rusya, ABD, Türkiye
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