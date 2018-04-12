Erdoğan, Trump ile telefonda Suriye'deki son gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu gece bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, Suriye’deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır.
© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi, ABD'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyon sinyali vermesinin ardından gerçekleşti.
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