Erdoğan, Trump ile telefonda Suriye'deki son gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bu gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Terör örgütlerine karşı mücadelede maalesef yanımızda çok az dost bulabildik

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu gece bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, Suriye’deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi, ABD'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyon sinyali vermesinin ardından gerçekleşti.