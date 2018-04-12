‘Türkiye’de, Kemerovo kurbanlarının anısına bir bahçe açılacak’

© REUTERS/ Maxim Lisov AVM yangını faciasının yaşandığı Kemerovo bölgesinin valisi Tuleyev istifa etti

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkanı Eleonora Mitrofanova, "Durum ne olursa olsun, basit insanlık duygusunun unutulmaması çok önemli. Yurtdışındaki bazı çevreler, Rusya'yı acımasız ve kapsamlı baskıya maruz bıraktıklarında Rusların o günlerde Kemerovo'da ölen masumlar için ağır yas tuttuğunu unutmuşlardı. Ancak Türk partnerlerimiz, uluslararası arenada cesaret sergilemenin yanı sıra, bu büyük acımızda bize destek olarak insanlıklarıyla bizi duygulandırdılar" dedi.

Mitrofanova, "Türk makamlar, Zimnyaya Vişnya ticaret merkezi kurbanlarına anısına bahçe açma kararını aldı: hayatın sonsuzluğunun bir sembolü olarak her bir ölen için bir ağaç" diye ekledi.