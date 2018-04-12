Yolu uzatan taksiciye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Atatürk Havalimanı'na gitmek için Karaköy’den aldığı Suudi Arabistanlı turisti, yolları bilmemesinden faydalanarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na götürdüğü belirlenen taksici Enver Canik’in, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

'İKİ KEZ KÖPRÜ GEÇMEK ZORUNDA KALDIM, SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM'

12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Enver Canik katıldı. Söz alan sanık Canik, yaklaşık 30 yıldır İstanbul'da yaşadığını, 3-4 yıldır da taksi şoförlüğü yaptığını söyleyerek, "Bilerek ve isteyerek müşteriyi dolandırıp fazla para almaya çalışmadım. Havaalanına gidebilmek için iki kez köprüyü geçmek durumunda kaldım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Çok konuştukları için yolu şaşırdım" diye savunma yaptı.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti kararını açıklamadan önce son sözü sorulan sanık Enver Canik, kasten hareket etmediğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Canik'in, yolcudan para almadığını, bu yüzden eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığını değerlendirerek, sanık hakkında 'nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasını 5 yıl geriye bırakarak cezayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Suudi Arabistan uyruklu olan müşteki Adbulrahman Nasser M. Mustafa'nın turist olarak geldiği İstanbul'dan ülkesine dönmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere Karaköy'den taksiye bindiği anlatılmıştı.

İddianameye göre şüpheli taksi şoförü Enver Canik, yolcunun İstanbul'u ve havalimanı yolunu bilmemesinden faydalanarak daha fazla taksi ücreti alabilmek amacıyla Anadolu Yakası'na geçtiğinde kasıtlı olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü yoluna sapmış, Avrupa Yakası'na dönüp oradan tekrar Anadolu Yakası'na geçmiş ve akabinde yolu yine farklı güzergahlara sapmak suretiyle uzatmıştı.