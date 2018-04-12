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    Tataristan- Hastane

    Hamile çocuk skandalında hastane raporundan: Rızayla ilişkiye girdiler

    Sputnik
    Türkiye
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    İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hamile çocuk skandalıyla ilgili Başhekim Yardımcısı A.A. ile Sosyal Hizmetler Uzmanı N.D. hakkında açılan davanın ayrıntıları ortaya çıktı. Hastane raporunda çocukların 'rızayla ilişkyie girdiği' iddia edildi.

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    Başhekim Yardımcısı A.A. ile Sosyal Hizmetler Uzmanı N.D. hakkında, 1 Ocak 2017 ile 24 Mayıs 2017 tarihleri arasında, 18 yaşından küçük hamile çocuklarla ilgili yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal ettikleri suçlamasıyla 6 aydan 3.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre yargılanmalarına haziran ayında başlanacak A. ve D.'yle ilgili iddianamede detaylar ortaya çıktı. 

    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15 yaşından büyük hamile çocukları ilgili makamlara bildirmek yerine, hamile çocuklardan 'rızasıyla ilişkiye girdi' yazısı alındığı belirtildi.

    İddianameye göre, 9 Mayıs 2017 tarihinde Sosyal Hizmetler Uzmanı N.D.'nin yerine Şerife İclal Nergiz görevlendirildi. Nergiz, kendisine gelen çocuk yaştaki hamile hastalara görüşme raporu düzenlenmediğini fark etmesi üzerine geçmişe dönük yaptığı incelemede, 1 Ocak 2017 ile 25 Mayıs 2017 tarihleri arasında 110 çocuk yaşta gebe hakkında görüşme raporu düzenlenmediğini ve yetkili makamlara bildirilmediğini tespit etti. Nergiz, 12 Haziran 2017 tarihinde tutanak tutarak durumu hastane yönetimine bildirdi. Bir suretini de sosyal hizmetlerden sorumlu Başhekim yardımcısı A.A.'ya gönderdi. Nergiz, hastane yönetimince kendisine bir cevap verilmemesi üzerine çocuk yaşta hamile kalan 110 kişilik listeyle birlikte Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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    Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınan A.A. ile N.D., sosyal hizmetler birimine gönderilen tüm 15 yaşından küçük hamile çocuklarla ilgili görüşme dosyası hazırlanıp yetkili makamlara ihbar ettiklerini söyledi. Sadece özellikle Suriye uyruklu hamile çocukların sosyal hizmetler birimine gelmemesi nedeniyle görüşme yapılamadığı ve suç duyurusunda bulanmadıklarını belirtti.

    ŞİKAYET OLMAYINCA SUÇ DUYURUSU YAPMAMIŞLAR

    A. ve D., 15 yaş üstü hamile çocuklarla ilgili ise İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği'nin 2010 tarihli yazısı doğrultusunda darp, cebir, hile bulunmaması, herhangi bir istismar ve ihmal şüphesi olmaması, suçun şikayete tabi olması nedeniyle suç duyurusunda bulunmadıklarını söyledi.

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    KAMU GÖREVLİSİ BİLDİRMEK ZORUNDA

    '15 yaşından büyük veya küçük olduğuna bakılmaksızın, suç unsuru oluşturabilecek tüm vakaları görev gereği öğrenen kamu görevlilerinin, yetkili mercilere suç duyurusunda bulunması gerektiği' belirtilen iddianamede, 'Hamile çocuklarla ilgili suçun niteliğinin değerlendirilmesi ve tespiti, gerekli araştırmanın yapılması, delil durumuna göre karar verme yetkisinin cumhuriyet savcılıklarında olduğu' ifade edildi.

    SUÇ DUYURUSU GEREKİYOR

    İddianamede belirtildiğine göre; ihbarda bulunan Şerife İclal Nergiz ise 24 Ağustos 2012 tarihli İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısı doğrultusunda 15 yaşından büyük olup olmadıklarına bakılmaksızın 18 yaşından küçük tüm hamile çocuklarla ilgili yetkili makamlara suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti.

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    Etiketler:
    Hamile çocuk, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İclal Nergiz, Türkiye
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