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    KHK- akademisyen- polis müdahalesi

    ABD'li yetkili: Türkiye'de artık OHAL'e ihtiyaç yok

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    ABD’li üst düzey bir yetkili, Türkiye’de olağanüstü halİN (OHAL) artık gereksiz olduğunu söylerken "Türk insanının endişelerinin yanı sıra, uluslararası iş dünyası da endişeli. OHAL nedeniyle Türkiye’ye yatırım yapmayı reddeden firmalar olduğunu biliyoruz" dedi.

    Donald Trump Beyaz Saray'da Katar Emiri'ni ağırlarken 10 Nisan 2018
    © REUTERS/ Carlos Barria
    Trump: Hazır ol Rusya, füzeler gelecek
    Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre, Ankara’da bir grup Türk gazeteciye konuşan yetkili, özetle şu mesajları verdi:

    Birkaç ay önce olsa iki ülke arasındaki ilişkilerin kötü durumda olduğunu söylerdim geçmişe göre. Şu an çok daha iyimserim. İlişkilerin olumlu yönde ilerlediğini söylemek için iyi nedenler var. Bence liderlerimiz ilişkilerin düzeltilmesinde kararlılar. 

    'SURİYE'DE TÜRK MÜTTEFİKLERİMİZLE YENİ BİR YOL BULMAKTA KARARLIYIZ'

    Tillerson buraya geldiğinde ABD’nin Suriye’de, Türkiye’nin güvenlik kaygılarına işaret edecek, yeni bir güvenlik yapısı bulmaya kararlı olduğunu söyledi. Bu süreç devam ediyor. Kişisel değişimlerle ilgili spekülasyonlar olduğunu biliyorum ama bu talimat en üstten, Trump’tan geliyor. Biz Suriye’de, Türk müttefiklerimizle yeni bir yol bulmakta kararlıyız.

    'PAPAZ BRUNSON'IN SUÇ İŞLEDİĞİNE DAİR KANIT YOK'

    Rahip Andrew Craig Brunson
    © Fotoğraf: DHA
    ABD'li senatörler, tutuklu papaz Brunson için Türkiye'ye geliyor
    Biz, Türkiye’de, ABD vatandaşlarının ve yerel çalışanlarının dokunulmazlığı olmadığını kabul ediyoruz. Brunson’ın da tutuklu ABD personelinin de suç işlediğine dair bir kanıt görmedik. Beklentimizi Türk hükümetine oldukça net ifade ettik; Trump yönetiminin de Kongre’nin de büyük endişesi var; Kongre’de hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin bu konuda güçlü uzlaşısı var. Sadece Brunson ile ilgili değil, OHAL ile tutuklanan diğer ABD vatandaşları ve ABD personeli ile de ilgili. Bunlar hakkında kanıt olduğuna inanmıyoruz ve onların tutukluluğunun devam etmesinin adaletsiz olduğunu düşünüyoruz. Türk hukukunun doğru kararı vereceğine inanıyoruz.

    'OHAL İLE İLGİLİ ÖNLEMLERİ ANLIYORUZ AMA…'

    Brunson duruşmasına ABD’nin katılımı, açık mı kapalı mı olacağına bağlı. OHAL olmasaydı yargıçlar bu kararı veremezdi. Türkiye’nin OHAL ile ilgili aldığı önlemleri anlıyoruz özellikle darbe girişiminin ardından; Türk halkının güvenliğini sağlamak için. Ama bunlara artık gerek yok. Türk yargısı ve kanunları, Türkiye’yi, OHAL olmadan savunmak için yeterince güçlü. Ayrıca OHAL’in bazı olumsuz etkileri de olduğunu görüyoruz. Türk insanının endişelerinin yanı sıra, uluslararası iş dünyası da endişeli. OHAL nedeniyle Türkiye’ye yatırım yapmayı reddeden firmalar olduğunu biliyoruz.

    Menbiç'teki ABD askerleri
    © AP Photo/ DELIL SOULEIMAN
    Menbiç Askeri Meclisi Genel Komutanı: ABD, Menbiç'te yeni bir askeri üs kurdu
    'MENBİÇ KONUSUNDA BİR PLANLAMA SÜRECİ VAR'

    Trump Suriye’den çekileceğimizi söyledi ama hiçbir zaman tarih vermedi. Menbiç konusunda diplomatik görüşmelerin ayrıntılarına giremem ama bir planlama sürecinin yolda olduğunu belirtebilirim. Menbiç’te yaşayanların söz hakkı olmalı; Kürt, Arap kim olursa olsun. Menbiç’te uzlaşı için ortaya geldik. İnsanlar güvende, demokratik şekilde yaşamalı ve bu zaman alacak. Bunun için birlikte çalışmalıyız. Kürtlerin tek sesi YPG değil. Diğer Kürtlerin de sesine kulak verilmeli, bizim hedefimiz bu.

    'SURİYE'DE KÜRT KANTONU GİBİ BİR İSTEĞİMİZ YOK'

    Bizim isteğimiz Suriye’de herkesin istediği yerde yaşayabilmesidir. Suriye’de Kuzey Irak gibi Kürt kantonu olsun diye bir isteğimiz yok. Herkesin eve dönmek için güvende olduğunu hissetmesini istiyoruz.

    Fethullah Gülen
    © REUTERS/ Charles Mostoller
    Rus uzman: ABD Gülen’i Rusya’ya kesinlikle teslim etmez
    GÜLEN'İN İADESİ: 'KANIT STANDARDIMIZ ÇOK YÜKSEK'

    (Fethullah Gülen’e karşı alınacak önlemler) Türkiye ve ABD’nin yargı mekanizmaları, birçok organizasyonunu yasa dışı faaliyetlerle ilgili koordinasyon içerisinde. Bu konuda hassas tartışmalar devam ediyor. Türkiye’nin Gülen hareketi ile ilgili endişelerini anlıyoruz. İki ülke arasında suçluların iadesine dönük anlaşma var. Bu anlaşmanın hükümlerini takip etmek zorundayız. Şunu söylemeliyim ki ABD yargısının kanıt standardı çok yüksektir. Koordinasyon ve istihbarat değişimi devam ediyor; bir şey olursa duyururuz.

    'YPG İLE ASKERİ İŞ BİRLİĞİMİZ GEÇİCİ'

    YPG ve Gülen konularının Amerikan karşıtlığının temel gerekçesi olduğunda hemfikirim. YPG ile askeri iş birliğimizin geçici olduğunu açıkladık. Bazı şehirleri ziyaret ediyoruz. Gençlikle buluşacağız, siyasi partilerin gençlik kollarına anlatıyoruz. 80 milyon Türkle tek tek çay içecek personelimiz yok.

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    Etiketler:
    Olağanüstü hal (OHAL), Andrew Craig Brunson, Fethullah Gülen, Menbiç, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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