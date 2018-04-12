Kayıt
08:37 12 Nisan 2018
Ankara+ 21°C
İstanbul+ 14°C
Canlı Yayın
    Arama
    Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından delegelere teşekkür etti.

    Savcılık, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

    © AA/ Erçin Top
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a hakaretten 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Erdoğan'a hakaret iddiası ile HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın vekilliği düşürülmüştü.

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
    Emin Sansar
    HDP'den Kılıçdaroğlu'na 'dokunulmazlık' yanıtı: Herkes anladı, bir tek siz anlamadınız
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 5 Ocak'ta Beşiktaş Belediyesi'nde yaptığı konuşmasının ardından Erdoğan'ın suç duyurusu üzerine fezleke hazırladı.

    Sabah'ın haberine göre, 11 sayfalık fezlekede Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. 

    Fezlekede şu iddialar yer aldı:

    "(Kılıçdaroğlu'nun) Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlediği, sözlerinin tahkir edici olup küçültücü değer yargıları içeren ibareler ihtiva ettiği ve küçük düşürücü nitelikte kullanıldığı, kullanılan sözlerin eleştiride bulunmak ve düşünce açıklaması sınırlarını dolayısıyla hukuka uygunluk sınırlarını aştığı, bu eleştirilerin aşağılama ve küçük düşürücü nitelikte olduğu dolasıyla Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurlarını taşıdığı anlaşılmıştır."

    Erdoğan AKP Aydın
    © AA/
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 2019 siyasi hayatındaki son yılın olacak
    Fikir açıklamanın 'sövme'den ayrılması gerektiği belirtilen fezlekede "Bir kimsenin somut fiil ya da olgu isnat edilerek veya sövmek suretiyle zedelenen onur, şeref ve saygınlığı, hakaret suçunun konusunu oluşturmakta. Bir söz ve davranışın küçük düşürücü nitelikte bulunup bulunmadığı, örf ve adet, tarafların sosyal konumu fiillerin işlenmesi sırasındaki özellikler ve kamuoyundaki yaygın kanaatler dikkate alınarak belirlenmeli" denildi. TCK'nın 299'uncu maddesiyle Cumhurbaşkanlığı'nın fonksiyonları değil, Cumhurbaşkanı'nın şeref ve varlığının korunduğu kaydedilerek, "Cumhurbaşkanına hakaret ve sövme suçunun oluşması için de onun sosyal değeri konusunda kendisinin veya toplumun sahip olduğu düşünce ve duyguları sarsıcı fiil veya sıfatlar isnat veya izafe edilmemelidir" ifadesi kullanıldı.

    HDP'Lİ YILDIRIM'IN ERDOĞAN'A HAKARETTEN VEKİLLİĞİ DÜŞTÜ

    HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın Erdoğan'a 'Saraydaki padişah bozuntusu' dediği için vekilliği düşürülmüştü. Karar,  başta Kılıçdaroğlu olmak üzere pek çok muhalefet vekili hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava açılması tartışmalarını beraberinde getirmişti.

    İlgili konular:

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
    CHP’li Altay'dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası açan Erdoğan'a: Yetmez ama evet, ceza davası açsın
    Etiketler:
    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rusya Hava Kuvvetleri'nin Zafer Günü provası
    Rus Hava Kuvvetleri’nin 9 Mayıs provasından etkileyici kareler
    Karikatür
    ABD Dışişleri: Duma’da kimyasal maddenin kullanıldığından eminiz, ama tam olarak ne kullanıldığını bilmiyoruz
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam