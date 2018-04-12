Savcılık, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a hakaretten 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Erdoğan'a hakaret iddiası ile HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın vekilliği düşürülmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 5 Ocak'ta Beşiktaş Belediyesi'nde yaptığı konuşmasının ardından Erdoğan'ın suç duyurusu üzerine fezleke hazırladı.

Sabah'ın haberine göre, 11 sayfalık fezlekede Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

Fezlekede şu iddialar yer aldı:

"(Kılıçdaroğlu'nun) Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlediği, sözlerinin tahkir edici olup küçültücü değer yargıları içeren ibareler ihtiva ettiği ve küçük düşürücü nitelikte kullanıldığı, kullanılan sözlerin eleştiride bulunmak ve düşünce açıklaması sınırlarını dolayısıyla hukuka uygunluk sınırlarını aştığı, bu eleştirilerin aşağılama ve küçük düşürücü nitelikte olduğu dolasıyla Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurlarını taşıdığı anlaşılmıştır."

Fikir açıklamanın 'sövme'den ayrılması gerektiği belirtilen fezlekede "Bir kimsenin somut fiil ya da olgu isnat edilerek veya sövmek suretiyle zedelenen onur, şeref ve saygınlığı, hakaret suçunun konusunu oluşturmakta. Bir söz ve davranışın küçük düşürücü nitelikte bulunup bulunmadığı, örf ve adet, tarafların sosyal konumu fiillerin işlenmesi sırasındaki özellikler ve kamuoyundaki yaygın kanaatler dikkate alınarak belirlenmeli" denildi. TCK'nın 299'uncu maddesiyle Cumhurbaşkanlığı'nın fonksiyonları değil, Cumhurbaşkanı'nın şeref ve varlığının korunduğu kaydedilerek, "Cumhurbaşkanına hakaret ve sövme suçunun oluşması için de onun sosyal değeri konusunda kendisinin veya toplumun sahip olduğu düşünce ve duyguları sarsıcı fiil veya sıfatlar isnat veya izafe edilmemelidir" ifadesi kullanıldı.

HDP'Lİ YILDIRIM'IN ERDOĞAN'A HAKARETTEN VEKİLLİĞİ DÜŞTÜ

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın Erdoğan'a 'Saraydaki padişah bozuntusu' dediği için vekilliği düşürülmüştü. Karar, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere pek çok muhalefet vekili hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava açılması tartışmalarını beraberinde getirmişti.