Elon Musk'tan Türk mühendise yanıt: Bahislerini oyna

Goldman Sachs analistlerinin yatırımcılara Tesla hisselerini satması yönünde tavsiyesi üzerine durumdan rahatsız olan ve şirkette hissesi bulunan bir Türk mühendis, CEO Elon Musk'a bu haberi göndererek "Huzurlu hissetmiyorum" dedi. Musk da "Bahislerinizi oynayın" diyerek cevap verdi.

Habertürk'ün aktardığına göre Tesla ön siparişi veren bir müşteriye aracının 2 hafta gecikeceği bilgisinin verilmesinin ardından Twitter'da bir kullanıcı 6 haftadır arabasını alamadığını söyledi.

Aynı kullanıcı sonraki mesajında Model 3 sahibi olmak istediğini tekrarlarken bunun için 2 yıl beklemek istemediğini vurguladı ve 50.000 dolarlık bir araç için yaşadığı müşteri hizmetleri deneyimini gülünç bulduğunu belirtti.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın aynı zamanda da SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ı da dahil ederek diyaloga giren Volga Aksoy ismindeki Türk mühendis, elinde Tesla hissesi olduğunu söyleyerek yaşanan gelişmelerden rahatsızlığını belirtti ve Goldman Sachs'ın yatırımcılara Tesla hisselerini satması yönünde tavsiye veren bir haber paylaştı.

Daha önce Electronic Arts şirketinde oyun geliştiren ve şu anda da Facebook'un sahibi olduğu Oculus'ta mühendis olarak çalışan Volga Aksoy, Elon Musk'a hitaben "Tesla hissem var ama bu beni huzurlu hissettirmiyor" dedi.

Ünlü milyarderin Volga Aksoy'a cevabı, "Bahislerinizi oynayın" oldu.

Place your bets … — Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2018

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