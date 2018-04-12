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    Market, sucuk 'çalan' kediyi kafese hapsetti

    Market, sucuk 'çalan' kediyi kafese hapsetti

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Bodrum'da bir süpermarketin yetkililerinin, şarküteri bölümünden kaptığı sucuğu yerken yakaladıkları kediyi kafese kapattıkları öğrenildi. Personelin cep telefonu ile görüntüleyip hayvanseverlere durumu bildirmesi üzerine kedi, 48 saat sonra kurtarılıp doğal ortamına bırakıldı. Market, kediyi cezalandırma niyeti olmadığını iddia etti.

    Sokak köpeği
    © AFP 2018/ Martin BERNETTI
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    Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde, bir zincire ait süpermarkete girip, şarküteri bölümünden kaptığı sucuğu yiyen kedi, iş yerinin yetkililerince 'yakalandı.' Süpermarket yetkilileri kediyi, üzerine 'Kamera var izlenmektedir, ellemeyin' yazılı bir kağıt yapıştırdıkları tel kafese koydu. Ardından da kafesi marketin arka bahçesine bıraktı. Bu duruma tepki gösteren personel, cep telefonları ile durumu görüntüleyip, Bodrum Hayvan Hakları Derneği'ne durumu bildirdi.

    Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, ihbar üzerine Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde yaşayan 3 dernek üyesini söz konusu süpermarkete gönderip, 48 saat sonra kedinin kurtarılarak doğal ortamına bırakılmasını sağladı.

    'ACI ÇEKEN KEDİYİ KURTARDIK'

    Uslu, "İhbar için gönderilen görüntüleri izleyince gözlerimize inanamadık. Daha sonra ise üyelerimizi gönderip, acı çeken kediyi kurtardık. Koskoca marketler zincirinin yaptığı kabul edilebilir gibi değil, kediyi sucuk çaldığı için demir kafese koyup, cezalandırmışlar" dedi.

    MAĞAZADAN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN HAPSETMİŞLER

    Söz konusu süpermarketin yönetici yardımcısı Sebil E. ise niyetlerinin kediyi cezalandırmak olmadığını iddia ederek, "Bu kedi mağazaya çok alıştı. Bir şekilde içeri girerek sucuk ve pastırmaları çalıyor. Ürünlerin üzerinde dolaşıyordu. Daha önce de mağazadan şarküteri ürünü çalarken yakalayıp, Ortakent-Yahşi ve Turgutreis'te doğaya bıraktık ancak her defasında yine geldi. Hayvan dostu bir mağazayız, bu işi kediyi cezalandırmak değil, mağazadan uzaklaştırmak için yaptık. Aksi takdirde, Gıda Yönetmeliği'ne de uygun davranmamış olurduk. Sokak hayvanları için derneklerle çalışıp elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Burada kötü niyet aramanın doğru olmadığına inanıyorum. Yanlış anlaşılma var" dedi.

    Etiketler:
    Kedi, Bodrum Hayvan Hakları Derneği, Füsun Uslu, Bodrum, Türkiye
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