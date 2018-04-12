AK Partili vekillere ekran kısıtlaması

ANKA'nın haberine göre, AK Parti'de haftada iki gün yapılan milletvekilleri ile istişare toplantıları sürüyor. Bu toplantıda bazı milletvekilleri söz alarak, birkaç milletvekilinin son günlerde yaptıkları açıklamaları anımsattı. Bu milletvekillerinin televizyon ekranlarında yaptıkları açıklamaların sanki Erdoğan'ın veya Başbakan Binali Yıldırım'ın bilgisi dahiline yapılıyor gibi anlaşıldığı eleştirisi getirildi. Bu milletvekillerinin açıklamalarının ise zaman zaman partiyi zor duruma düşürdüğü ifade edildi. Parti yönetiminden bu milletvekillerinin ekranlardan çekilmesi istendi.
© AA/ Mehmet Ali Özcan
Ayrıca Erdoğan'ın "Televizyonda izliyorum. Genel Kurul salonu bom boş, milletvekilleri ne yapıyor" dediği de ifade edildi. Bunun üzerine milletvekillerinin genel kurulun çalıştığı saatlerde, halkla ilişkilerde bulunan odalarına gitmemeleri, ziyaretçilerini ise genel kurun olmadığı saatlerde kabul etmeleri istendi. Milletvekillerinden genel kurula katılımlarını aksatmamaları talep edildi.
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