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    Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Okulu

    61 ilde imam hatip sayısı, Anadolu lisesi sayısını geçti

    © REUTERS/ Murad Sezer
    Türkiye
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    Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS için belirlediği 1367 okul arasında 298 imam hatip lisesi, 222 Anadolu lisesi var. 61 ilde sınavla öğrenci alacak imam hatip sayısı, Anadolu lisesinden fazla.

    Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, MEB'in lise giriş kılavuzundaki 1367 'nitelikli okul' listesinde, 222 Anadolu lisesine karşılık 298 imam hatip lisesi öğrencilere 'alternatif' olarak sunuldu. 2016 TEOG sonuçlarına göre yüzde 10'luk dilimde sadece 9 Anadolu imam hatip lisesi yer alırken, yeni kılavuzda bu sayı 298'e çıkarıldı.

    TEOG
    © AA/ Arşiv
    ﻿Liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınav başvuruları başladı
    MEB'in 2 Haziran'da gerçekleştirmeyi planladığı liseye giriş sınavı kılavuzunda, illerdeki okul türü ve kontenjan dengesizliği dikkat çekti. Türkiye genelinde sınavla liseye yerleşmesi beklenen toplam kontenjan ise 126 bin 510 oldu. Kılavuza göre 34 ilde öğrencilere Anadolu lisesi; 14 ilde de sosyal bilimler liseleri listelerde yer almadı. Bartın, Bayburt, Bilecik, Karabük, Kırıkkale, Sinop, Tunceli ve Yozgat'ta ise öğrenciler sınavdan alacakları puanla sadece fen, imam hatip ve meslek liseleri arasından tercih yapmak zorunda bırakıldı.

    ANADOLU LİSELERİ YÜZDE 27 ORANINDA

    Okul-Öğrenci
    © AA/
    Liselere kayıtta 4'lü algoritma açıklandı
    61 ilde sunulan imam hatip lisesi sayısı, Anadolu lisesi sayısının önüne geçti. Türkiye'deki toplam lise sayısına bakıldığında Anadolu İmam Hatip Liseleri'nin oranı yüze 13'de kalırken MEB'in sınavla öğrenci alan liseler lisetesinde bu oran yüzde 23'e yükselmesi dikkat çekti.

    Tüm liselerin yüzde 35'ini oluşturan Anadolu Liseleri ise kılavuzda kendisine sadece yüzde 27 oranında yer buldu. Tüm okulların sadece yüzde 2.6'sını oluşturan fen liseleri yüksek başarı ve tercih edilmeleri nedeniyle sınavla öğrenci alan liseler içerisinde kendisine yüzde 27 oranında, 0.8 oranındaki sosyal bilimler liseleri de yüzde 7 oranında yer buldu.

    1367 OKUL İÇİN 126.240 KONTENJAN BELİRLENDİ

    Kılavuzda 298 imam hatip lisesi için toplam 28 bin 830; 309 Fen lisesi için 34 bin 140; 222 Anadolu lisesi için 34 bin 650; 89 sosyal bilimler lisesi için 9 bin 390; 449 meslek lisesi için 19 bin 230 kontenjan ayrıldı. Yani toplamda 1367 okul için 126 bin 240 kontenjan belirlendi.

    İmam hatip
    © AA/ Arşiv
    Eğitim-Sen: Yoksul ailelerin çocukları seçeneksiz bırakıldı, imam hatip zorunlu hale geldi
    Kılavuza göre MEB, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Mardin, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yalova, Yozgat'ta öğrencilere Anadolu lisesi alternatifi sunmadı. MEB, Adıyaman, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Karabük, Kars, Kırıkkale, Niğde, Sinop, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta ise sosyal bilimler lisesine listesinde yer vermedi.

    Bartın, Bayburt, Bilecik, Karabük, Kırıkkale, Sinop, Tunceli ve Yozgat'ta ise Anadolu ve sosyal bilimler lisesi yer almazken öğrenciler sadece imam hatip, fen ve meslek liselerinden birini tercih etmek zorunda bırakıldı.

    61 İLDE İMAM HATİP ÖNDE

    İmam hatip
    © AA/ Arşiv
    MEB'de aslan payı imam hatip liselerine
    Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ın aralarında bulunduğu 61 ilde ise imam hatip lisesi sayısı, Anadolu lisesi sayısının önüne geçti.

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    Etiketler:
    Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, imam hatip, Liseye giriş sınavı, MEB, Türkiye
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