Horoz güreştiren ve deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor

Bakanlar Kurulu'nun gündemi birçok kez gündeme gelen ancak bir ilerleme kaydedilmeyen hayvana yönelik şiddet. En son olarak sahipli-sahipsiz hayvan ayrımını kaldırarak hayvanlara zalimce muamelede bulunan veya öldürene 3 yıl hapis cezasını öngören tasarının içinde horoz dövüşü ve deve güreşiyle alakalı maddeler de yer aldığı öğrenildi.
© AFP 2018/ Martin BERNETTI
Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarıda horoz dövüşü ve deve güreşi yapan ve yaptıranlara 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Hayvana yönelik şiddet, Türkiye'de birçok tartışılmış ancak hükümet tarafından dönem dönem gündeme getirilen bu yasa çıkarılmamıştı. Hayvanseverler, yasanın bir an önce Meclis'ten geçmesini istiyor.
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