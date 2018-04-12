Horoz güreştiren ve deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında görüşülen kanun tasarısına göre horoz dövüşleri ve deve güreşleri yapan veya yaptıranlara hapis cezası geliyor. Bunları yapanlar için iki aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Bakanlar Kurulu'nun gündemi birçok kez gündeme gelen ancak bir ilerleme kaydedilmeyen hayvana yönelik şiddet. En son olarak sahipli-sahipsiz hayvan ayrımını kaldırarak hayvanlara zalimce muamelede bulunan veya öldürene 3 yıl hapis cezasını öngören tasarının içinde horoz dövüşü ve deve güreşiyle alakalı maddeler de yer aldığı öğrenildi.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarıda horoz dövüşü ve deve güreşi yapan ve yaptıranlara 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Hayvana yönelik şiddet, Türkiye'de birçok tartışılmış ancak hükümet tarafından dönem dönem gündeme getirilen bu yasa çıkarılmamıştı. Hayvanseverler, yasanın bir an önce Meclis'ten geçmesini istiyor.