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    Hami Aksoy

    Türk Dışişleri: BMGK'da ABD tasarısının reddiyle önemli bir fırsat kaçırıldı

    © AA/ Fatih Aktaş
    Türkiye
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    Hüseyin Hayatsever
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    Türk Dışişleri Bakanlığı Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili ABD'nin verdiği tasarının reddiyle önemli bir fırsatın kaçırıldığını savundu. Aksoy, "Kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur ve bu kimyasal saldırıların cezasız kalmaması lazım" ifadesini kullandı.

    Aksoy, düzenlediği basın toplantısında Suriye’de kimyasal saldırı iddialarının ardından uluslararası alanda yükselen gerilim hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aksoy, Rusya'nın veto ettiği tasarı hakkında şunları söyledi:

    BMGK'da Suriye tasarısı görüşüldü
    © AA/ Atılgan Özdil
    BMGK’da Rusya'nın ve ABD'nin ayrı ayrı sunduğu Suriye tasarıları reddedildi
    “7 Nisan’da Duma’ya düzenlenen saldırının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğine yönelik kuvvetli şüpheler var. Biz olayın derhal soruşturulmasını istedik ve kınadık. Kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur ve bu kimyasal saldırıların cezasız kalmaması lazım. Biz ABD’nin BMGK’ya olayın soruşturulması için sunduğu karar tasarısının eş sunucusu olduk. Fakat bu karar tasarısı veto edildi. Biz bu karar tasarısının veto edilmesini söz konusu kimyasal silah saldırısının olup olmadığı yönünde tespiti konusunda kaçırılmış çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz."

    'TÜRKİYE, ABD SALDIRISINI DESTEKLEYECEK Mİ?' SORUSUNA YANIT

    Aksoy, “Suriye’ye saldırı olursa Türkiye bu saldırıyı destekleyecek mi?” sorusuna “Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Trump’la görüşmesi oldu. Bizim de Dışişleri Bakanlığı olarak bu konudaki görüşmeleri devam ediyor. Biz Türkiye olarak süreci yakından takip ediyoruz. Bakalım gör üşmeler neyi gösterecek. Biz de süreci yakından izlemeye devam ediyoruz” yanıtını verdi.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
    © REUTERS/ Francois Lenoir
    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor
    'İNCİRLİK ÜSSÜ'NÜN KULLANIMI GÖRÜŞÜLECEK'

    Aksoy, Suriye'ye düzenlenmesi olası bir hava saldırısında İncirlik üssünün kullanımına Türkiye'nin izi verip vermeyeceği konusunun da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde görüşülecek konular arasında yer alacağını ifade etti.

    NE OLMUŞTU?

    Rusya, ABD'nin sunduğu, 'Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturması ve sorumluların belirlenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) mekanizması kurulmasını' talep eden tasarıyı veto etmişti. Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah saldırısı soruşturması talep ettiği tasarıysa, gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmemişti. Türkiye'nin de destek vermediği Rusya'nın tasarısında BM mekanizmasının sadece Suriye'de kimyasal silah saldırısının gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleyip BMGK'ye rapor etmesini ve saldırının sorumlularının mekanizma tarafından değil BMGK tarafından belirlenmesini istiyordu.

    Doğu Guta'nın Duma ilçesinde Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı iddialarına Rusya ve Suriye sert tepki göstermiş, bunun Suriye'ye askeri müdahaleye zemin hazırlama amacı taşıyan bir provokasyon olduğu ifade edilmişti.

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    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler (BM), Dışişleri Bakanlığı, Hami Aksoy, Rusya, Suriye, ABD, Türkiye
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