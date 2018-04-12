Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nu İYİ Parti genel başkan yardımcıları Aytun Çıray, Koray Aydın ve Lütfü Türkkan karşıladı.

Görüşme sonrası açıklama İYİ Parti lideri Akşener, "Böyle bir nezaketi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Elbette bu konuyu (ittifak) ve Türkiye'nin sorunlarını ekonomisini ve seçim güvenliğini de konuştuk" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da, "Sayın Genel Başkanı ben ve arkadaşlarım ziyaret ettik. Siyasette nezaketin hep önemli olduğunu Sayın Genel Başkan da ifade etti. Siyaset gerginliklerden arınmalı. Farklı düşüncelerimiz olabilir. Var olan gerginlik ortamının ötelenmesi ve olmaması gerekiyor. Türkiye'nin sorunlarını konuştuk. Seçim güvenliği konusundaki duyarlılığımızı aktardık. Şundan bütün vatandaşlarımın emin olmasını istiyorum, herkes sandığa gitsin ve oyunu kullansın, bütün sandıklara sahip çıkacağız" diye konuştu.