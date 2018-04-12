Marmaray'da bir kişi raylara düştü: Seferler durduruldu

Marmaray hattında bir kişi raylara düştü. İntihar girişimi olduğu tahmin edilen olay sonrası seferler durduruldu.

Marmaray'ın Sirkeci istasyonunda bir vatandaşın raylara düştüğü öğrenildi. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu araştırılırken durağa giriş çıkışlar kapatıldı.

Seferlerin de durdurulduğu bölgeden gelen bilgiler arasında.