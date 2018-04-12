Kayıt
12:10 12 Nisan 2018
Ankara+ 21°C
İstanbul+ 18°C
Canlı Yayın
    Arama
    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

    Yılmaz: LGS sınav yerleri 22 Mayıs'ta belli olacak

    © AA/ Lale Köklü
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2 Haziran'da yapılacak LGS'de adayların sınava kendi okullarında giremeyebileceğini, sınav yerlerinin 22 Mayıs'ta verilecek sınav giriş belgelerinde yazacağını açıkladı. Deizm tartışmalarına da değinen Yılmaz, "Sonuç raporu gerçekleri yansıtmıyor" dedi.

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavı ile ilgili CNN Türk'te yaptığı açıklamada, "Sınav yeri 22 Mayıs'ta verilecek sınav belgesinde yazacak. LGS'ye herkes kendi okullarında girmeyebilir, bunu başvurular belirleyecek" dedi.

    TEOG
    © AA/ Arşiv
    ﻿Liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınav başvuruları başladı
    Yılmaz, "Biz şunu iddia ediyoruz, her okulumuz, her öğrencimiz, her öğretmenimiz değerlidir. Gaye mezun öğrenciler hayatta başarılı olmasıdır. Oysa hayatta başarılı olmakla hayatta başarılı olmak farklıdır. Eğitimin amacı kişinin kendisi hakkında sağlıklı olabilmesidir. Bazıları okulu bitirmese de başarılı. Hangisini istersiniz. Matematikte hepsini çözdü ama başarılı olamadı. Hiçbirini çözemedi ama başarılı oldu. Türkiye'nin eğitimi çok iyi bir noktada" diye konuştu.

    Eğitim bölgeleri ne zaman hazırlanacak sorusuna yanıt veren Yılmaz, "Haziran'da açıklanacak" dedi.

    'VELEV Kİ BİZ BUNU YAPTIK, KİM GÖNDERECEK?'

    Yüzde 10 ile öğrenci alacak okullarla ilgili konuşan Yılmaz, "Yüzde 10 ile öğrenci alacak okullar her ilde belirlendi. Benim ilçede yok diyen varsa, her ilçede olma zorunluluğu yok" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Okulu
    © REUTERS/ Murad Sezer
    61 ilde imam hatip sayısı, Anadolu lisesi sayısını geçti
    İmam hatip sayısı ile ilgili açıklama yapan Yılmaz, "Velev ki biz bunu yaptık. Kim buralara gönderecek? Diyelim biz imam hatipi seçtik, veli seçmedi. Boş kalacak mı, kalacak. Yüzde 62 Fen lisesi, 28 bin öğrenci için imam hatip açıldığında herkes imam hatipe mi gidecek? Veriler yüzde 62 Fen lisesi diyor, yüzde 23 imam hatip diyor. İmam hatipe yerleştirme oranını yüzde 23 öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Eğitimin kalitesine değinen Yılmaz, "Dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına iyi eğitim olmadan girilmez. İyi eğitim, iyi öğretmeni aşamaz diye bir söz var. Çağdaş uygarlık seviyesi için çabalayacağız" diye konuştu.

    'DEİZMİN ARTTIĞINA DAİR BİR DEĞERLENDİRMEMİZ YOK'

    İmam Hatip öğrencileri
    © REUTERS/ Murad Sezer
    Milli Eğitim Müdürlüğü çalıştayından: İmam hatipliler deizme kayıyor, eşcinsellik normal
    'Deizm' tartışmalarına da değinen Yılmaz, şunları söyledi:

    "Yapan kim? Konya'da 4 Mart tarihinde öğretmenevinde bir program yapılıyor. 50 öğretmen katılmış. Katılmalarına izin vermişiz. Bizim deizmin arttığına dair bir değerlendirmemiz yok. Sonuç raporu yayınlandı, bilimsel gerçeklere uymuyor. Bahçeli'nin söylediği bizim de görüşlerimizi yansıtıyor."

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gençliğin deizme kaydığı" yönündeki iddialara tepki gösterek, "Türk gençliğinin deizme kaydığını söylemek densiz bir uydurmadır. Türk gençliğinin itham edilmesi ayıp ve ahlaksız bir komplodur. Deizm ile uğraşanlar önce haram yiyenlere baksınlar" ifadesini kullanmıştı..

    İlgili konular:

    MEB, liselere geçiş yönergesi hazırladı
    Liselere kayıtta 4'lü algoritma açıklandı
    Liselere yerleştirmede detaylar belli oldu
    Etiketler:
    LGS, Liseye giriş sınavı, İsmet Yılmaz, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rusya Hava Kuvvetleri'nin Zafer Günü provası
    Rus Hava Kuvvetleri’nin 9 Mayıs provasından etkileyici kareler
    Karikatür
    ABD Dışişleri: Duma’da kimyasal maddenin kullanıldığından eminiz, ama tam olarak ne kullanıldığını bilmiyoruz
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam