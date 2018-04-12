Yılmaz: LGS sınav yerleri 22 Mayıs'ta belli olacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavı ile ilgili CNN Türk'te yaptığı açıklamada, "Sınav yeri 22 Mayıs'ta verilecek sınav belgesinde yazacak. LGS'ye herkes kendi okullarında girmeyebilir, bunu başvurular belirleyecek" dedi.
Eğitim bölgeleri ne zaman hazırlanacak sorusuna yanıt veren Yılmaz, "Haziran'da açıklanacak" dedi.
'VELEV Kİ BİZ BUNU YAPTIK, KİM GÖNDERECEK?'
Yüzde 10 ile öğrenci alacak okullarla ilgili konuşan Yılmaz, "Yüzde 10 ile öğrenci alacak okullar her ilde belirlendi. Benim ilçede yok diyen varsa, her ilçede olma zorunluluğu yok" dedi.
Eğitimin kalitesine değinen Yılmaz, "Dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına iyi eğitim olmadan girilmez. İyi eğitim, iyi öğretmeni aşamaz diye bir söz var. Çağdaş uygarlık seviyesi için çabalayacağız" diye konuştu.
'DEİZMİN ARTTIĞINA DAİR BİR DEĞERLENDİRMEMİZ YOK'
"Yapan kim? Konya'da 4 Mart tarihinde öğretmenevinde bir program yapılıyor. 50 öğretmen katılmış. Katılmalarına izin vermişiz. Bizim deizmin arttığına dair bir değerlendirmemiz yok. Sonuç raporu yayınlandı, bilimsel gerçeklere uymuyor. Bahçeli'nin söylediği bizim de görüşlerimizi yansıtıyor."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gençliğin deizme kaydığı" yönündeki iddialara tepki gösterek, "Türk gençliğinin deizme kaydığını söylemek densiz bir uydurmadır. Türk gençliğinin itham edilmesi ayıp ve ahlaksız bir komplodur. Deizm ile uğraşanlar önce haram yiyenlere baksınlar" ifadesini kullanmıştı..
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