Yılmaz: LGS sınav yerleri 22 Mayıs'ta belli olacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavı ile ilgili CNN Türk'te yaptığı açıklamada, "Sınav yeri 22 Mayıs'ta verilecek sınav belgesinde yazacak. LGS'ye herkes kendi okullarında girmeyebilir, bunu başvurular belirleyecek" dedi.

Yılmaz, "Biz şunu iddia ediyoruz, her okulumuz, her öğrencimiz, her öğretmenimiz değerlidir. Gaye mezun öğrenciler hayatta başarılı olmasıdır. Oysa hayatta başarılı olmakla hayatta başarılı olmak farklıdır. Eğitimin amacı kişinin kendisi hakkında sağlıklı olabilmesidir. Bazıları okulu bitirmese de başarılı. Hangisini istersiniz. Matematikte hepsini çözdü ama başarılı olamadı. Hiçbirini çözemedi ama başarılı oldu. Türkiye'nin eğitimi çok iyi bir noktada" diye konuştu.

Eğitim bölgeleri ne zaman hazırlanacak sorusuna yanıt veren Yılmaz, "Haziran'da açıklanacak" dedi.

'VELEV Kİ BİZ BUNU YAPTIK, KİM GÖNDERECEK?'

Yüzde 10 ile öğrenci alacak okullarla ilgili konuşan Yılmaz, "Yüzde 10 ile öğrenci alacak okullar her ilde belirlendi. Benim ilçede yok diyen varsa, her ilçede olma zorunluluğu yok" dedi.

© REUTERS/ Murad Sezer 61 ilde imam hatip sayısı, Anadolu lisesi sayısını geçti

İmam hatip sayısı ile ilgili açıklama yapan Yılmaz, "Velev ki biz bunu yaptık. Kim buralara gönderecek? Diyelim biz imam hatipi seçtik, veli seçmedi. Boş kalacak mı, kalacak. Yüzde 62 Fen lisesi, 28 bin öğrenci için imam hatip açıldığında herkes imam hatipe mi gidecek? Veriler yüzde 62 Fen lisesi diyor, yüzde 23 imam hatip diyor. İmam hatipe yerleştirme oranını yüzde 23 öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitimin kalitesine değinen Yılmaz, "Dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına iyi eğitim olmadan girilmez. İyi eğitim, iyi öğretmeni aşamaz diye bir söz var. Çağdaş uygarlık seviyesi için çabalayacağız" diye konuştu.

'DEİZMİN ARTTIĞINA DAİR BİR DEĞERLENDİRMEMİZ YOK'

'Deizm' tartışmalarına da değinen Yılmaz, şunları söyledi:

"Yapan kim? Konya'da 4 Mart tarihinde öğretmenevinde bir program yapılıyor. 50 öğretmen katılmış. Katılmalarına izin vermişiz. Bizim deizmin arttığına dair bir değerlendirmemiz yok. Sonuç raporu yayınlandı, bilimsel gerçeklere uymuyor. Bahçeli'nin söylediği bizim de görüşlerimizi yansıtıyor."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gençliğin deizme kaydığı" yönündeki iddialara tepki gösterek, "Türk gençliğinin deizme kaydığını söylemek densiz bir uydurmadır. Türk gençliğinin itham edilmesi ayıp ve ahlaksız bir komplodur. Deizm ile uğraşanlar önce haram yiyenlere baksınlar" ifadesini kullanmıştı..