Erdoğan: Putin ile görüşeceğim, kimyasal katliamı nasıl durdurabileceğimizi konuşacağım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Suriye'de kimyasal katliamı nasıl durdururuz, kendileriyle tekrar konuşacağım" dedi. Erdoğan ayrıca "Askeri güçlerine güvenen kimi ülkelerin Suriye'yi bir bilek güreşi sahasına çevirmesinden rahatsızlık duyuyoruz" diye konuştu.

Ankara Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkentray Açılış Töreni'nde konuşuyor https://t.co/3ffZhA8xvB — T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 12 Nisan 2018

'NEREDEN GELDİĞİMİZİ UNUTURSAK NEREYE GİDECEĞİMİZİ BİLEMEYİZ'

Nereden geldiğimizi unutursak nereye gideceğimizi bilemeyiz. Özellikle gençlerimizden şunu rica ediyorum. Gençler, peygamber efendimizden bugüne medeniyetimizi lütfen çok iyi öğrenin. Gençler, Malazgirt'ten bu yana tarihimizi çok iyi öğrenin. Yakın dönemi de çok iyi öğrenin. O zaman kimin hizmet ettiğini, kimin takoz olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Ülkemizi böyle bir nesile emanet edebiliriz. Aksi takdirde yandık demektir. Önümüzde şimdi 2019 var.

'AFRİN'DE 4123 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK'

Bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. Güney komşularımızda yaşananlar yüzünden üstlendiklerimiz bir bedel ödemedir. Kısa sürede Fırat Kalkanı'nı hallettik. Afrin'i sordum, Afrin'de 4123 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 337 teröristi etkisiz hale getirdik.

'KİMSENİN AKDENİZ VE SURİYE TOPRAKLARINI YAKMAYA HAKKI YOK'

© AP Photo/ Vahid Salemi Esad, 'Suriye düşmanlarının temel silahını' açıkladı

Suriye toprakları herkes için güvenli hale gelene kadar oradaki varlığımızı ve faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

'MÜTTEFİK ÜLKELERİN ASKERLERİNE SİLAH DOĞRULTACAK DEĞİLİZ'

'ESED'İ DESTEKLEYENLER YANLIŞ YAPIYORLAR'

Ne ABD ile olan müttefiklikten, ne de Rusya ile enerjiden güvenliğe kurduğumuz ilişkilerden, ne İran ile ilişkilerimizden vazgeçmeye niyetimiz yoktur. Katil Esed'i destekleyenler yanlış yapıyorlar, PYD'yi destekleyenler de yanlış yapıyorlar. Bulunduğu ortama refah getiren tek ülke Türkiye'dir. Bizim dışındaki güçlerin bulunduğu yerlerde zulüm vardı, huzursuzluk vardır. Suriye'yi imar etmeye, gönülleri yapmaya gittik ve başarana dek kalacağız.

'EKONOMİK TERÖR ESTİRMEYE ÇALIŞANLAR BEDELİNİ ÖDER, BİZİ KUR ÜZERİNDEN TERBİYE EDEMEZLER'

BAŞKENTRAY, GÜNLÜK 520.000 YOLCUYA HİZMET VERECEK

Sincan-Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray, başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet verecek.

Proje kapsamında tamamı engelli vatandaşların kullanımına uygun projelendirilen bir YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun yapımı da tamamlandı.

Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturuldu.

Başkentray'ın Yenişehir İstasyonu'ndan Kızılay Metrosu'na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray'a yolcu aktarması mümkün olacak.