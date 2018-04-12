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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, konuşması öncesinde vatandaşları selamladı.

    Erdoğan: Putin ile görüşeceğim, kimyasal katliamı nasıl durdurabileceğimizi konuşacağım

    © AA/
    Türkiye
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Suriye'de kimyasal katliamı nasıl durdururuz, kendileriyle tekrar konuşacağım" dedi. Erdoğan ayrıca "Askeri güçlerine güvenen kimi ülkelerin Suriye'yi bir bilek güreşi sahasına çevirmesinden rahatsızlık duyuyoruz" diye konuştu.

    Ankara Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: 

    • Airbus A340-500 tipi, TC-CAN kuyruk tescilli uçak
      © Fotoğraf: DHA
      Erdoğan'ı taşıyan uçak satıldı
      Sokakları pislikten geçilmeyen Ankara'dan, Başkent olan Ankara'ya geliyoruz. Bakın geldik demiyorum, geliyoruz. Her yer pırıl pırıl olacak, benim vatandaşımda burada konforlu bir hayat yaşayacak. Kayaş şehrin en ucu olması hasebiyle gelişimden geç yararlanmış bir şehirdir. Buna rağmen şu şehrin tepesindeki derme çatma gecekonduların dili olsa da geçmişi anlatsa. 1970'lerde yoksulluğun ve terörün sıkıştırdığı Kayaş, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin göstergesidir. Gençlere eski Ankara'yı anlatmak zor. Aylarca haftalarca, aylarca su akmamasının ne demek olduğunu bilmezler. Arıza ve bakım nedeniyle birkaç saatlik veya 1-2 gün su akmadığında hayat nasıl alt üst oluyor değil mi? Tüp kuyruklarında beklemenin nasıl bir şey olduğunu anlayamazlar. Doğalgaz ile ısınan, çakmağı çakınca yanan ocak bulunan evde yaşayana bunları anlatmak kolay değil. Başkentray ile, neredeyse her kapıda bulunan otomobil ile ulaşım kolaylığı yaşıyorlar. Ağabeylerinizi, babalarınızın ömrü birkaç saatte bir gelen otobüsü, treni beklemekle geçti. Araba zengine mahsus, uçağa binmek rüyalarda görünüyordu. Havayolunu halkın yolu haline getirdik.

    'NEREDEN GELDİĞİMİZİ UNUTURSAK NEREYE GİDECEĞİMİZİ BİLEMEYİZ'

    • Nereden geldiğimizi unutursak nereye gideceğimizi bilemeyiz. Özellikle gençlerimizden şunu rica ediyorum. Gençler, peygamber efendimizden bugüne medeniyetimizi lütfen çok iyi öğrenin. Gençler, Malazgirt'ten bu yana tarihimizi çok iyi öğrenin. Yakın dönemi de çok iyi öğrenin. O zaman kimin hizmet ettiğini, kimin takoz olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Ülkemizi böyle bir nesile emanet edebiliriz. Aksi takdirde yandık demektir. Önümüzde şimdi 2019 var.

    'AFRİN'DE 4123 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK'

    • Bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. Güney komşularımızda yaşananlar yüzünden üstlendiklerimiz bir bedel ödemedir. Kısa sürede Fırat Kalkanı'nı hallettik. Afrin'i sordum, Afrin'de 4123 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 337 teröristi etkisiz hale getirdik.

    'KİMSENİN AKDENİZ VE SURİYE TOPRAKLARINI YAKMAYA HAKKI YOK'

    • Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
      © AP Photo/ Vahid Salemi
      Esad, 'Suriye düşmanlarının temel silahını' açıkladı
      Suriye'deki gelişmeler tüm dünya çapında bir güvenlik krizine yol açmıştır. Suriye'deki rejim bizim gözümüzde zaten kapkara bir sicile sahiptir. Suriye'nin bilek güreşi sahasına çevrilmesinden rahatsızız. Dün akşam Trump'la görüştük, bugün Putin'le görüşeceğim. Birlikte kimyasal katliamı nasıl durdururuz bunu konuşacağım. Kimsenin Akdeniz ve Suriye topraklarını yakmaya hakkı yokj.
    • Suriye toprakları herkes için güvenli hale gelene kadar oradaki varlığımızı ve faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

    'MÜTTEFİK ÜLKELERİN ASKERLERİNE SİLAH DOĞRULTACAK DEĞİLİZ'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Kayhan Özer
      Erdoğan'dan ABD'ye Menbiç çıkışı: Varsa cesareti olan buyursun, hodri meydan diyoruz
      Müttefik ülkelerin askerlerine silah doğrultacak değiliz. Ancak müttefik ülkelerin askerlerinin bunların yanında yine de çok durmamalarını tavsiye ediyoruz. Suriye'de herkesin maskelerinin indirmesini ve olduğu gibi görünmesini istiyoruz. Kimsenin Suriye topraklarını askeri mücadeleleri için yakmaya hakkı yoktur. Kimyasal silah kullanan rejimi korumak ne kadar yanlışsa, teröristleri korumak da o kadar yanlıştır. 

    'ESED'İ DESTEKLEYENLER YANLIŞ YAPIYORLAR'

    • Ne ABD ile olan müttefiklikten, ne de Rusya ile enerjiden güvenliğe kurduğumuz ilişkilerden, ne İran ile ilişkilerimizden vazgeçmeye niyetimiz yoktur. Katil Esed'i destekleyenler yanlış yapıyorlar, PYD'yi destekleyenler de yanlış yapıyorlar. Bulunduğu ortama refah getiren tek ülke Türkiye'dir. Bizim dışındaki güçlerin bulunduğu yerlerde zulüm vardı, huzursuzluk vardır. Suriye'yi imar etmeye, gönülleri yapmaya gittik ve başarana dek kalacağız. 

    'EKONOMİK TERÖR ESTİRMEYE ÇALIŞANLAR BEDELİNİ ÖDER, BİZİ KUR ÜZERİNDEN TERBİYE EDEMEZLER'

    • Dolar
      © Sputnik/ Vladimir Trefilov
      Dolar 4.14, euro 5.12 seviyesinde
      Ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Bunun bedelini ödersiniz. Döviz kurlarındaki artışların işin kitabına uygun hiçbir tarafı yoktur. Ekonomi yüzde 7 olarak açıklandı, ihracat tüm zamanların rekorlarını kırdı. Turizmin iyi geçeceğine dair ciddi işaretler var. Akkuyu'da nükleer santralin temelini attık. Bu birilerini rahatsız ediyor. 135 milyarlık yatırım teşviklerinin belgelerini sahiplerine teslim ettik. Savunma sanayisinde her gün iyi haberler alıyoruz. Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler.

    BAŞKENTRAY, GÜNLÜK 520.000 YOLCUYA HİZMET VERECEK

    Sincan-Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray, başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet verecek.

    Proje kapsamında tamamı engelli vatandaşların kullanımına uygun projelendirilen bir YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun yapımı da tamamlandı.

    Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturuldu.

    Başkentray'ın Yenişehir İstasyonu'ndan Kızılay Metrosu'na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray'a yolcu aktarması mümkün olacak.

    Etiketler:
    Başkentray, AK Parti, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Afrin, Suriye, Türkiye, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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