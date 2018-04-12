Eskişehir'deki üniversite saldırısı için özel ekip kurulacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının çok yönlü araştırılıp aydınlığa kavuşturulması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturulacak.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, araştırma görevlisi saldırgan Volkan Bayar'ın, Eğitim Fakültesi'nde 5 Nisan'da Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla öldürmesine ilişkin olayın çok yönlü araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden talepte bulundu.

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturulacak. Bu ekip, her yönüyle inceleyip araştıracağı olayı aydınlığa kavuşturmaya çalışacak.

Araştırma görevlisi Volkan Bayar, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 5 Nisan'da Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla iki şarjör kullanıp, 23 el ateş ederek öldürmüştü.

REKTÖR GÖNEN İSTİFA ETMİŞTİ

ESOGÜ Rektörlüğü'nce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B, gözaltına alınmıştı. Volkan Bayar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, eski eşi denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakılmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın soruşturulmasında bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirmişti.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, soruşturmanın selameti için dün görevinden istifa etmişti.