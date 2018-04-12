Eskişehir'deki üniversite saldırısı için özel ekip kurulacak

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, araştırma görevlisi saldırgan Volkan Bayar'ın, Eğitim Fakültesi'nde 5 Nisan'da Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla öldürmesine ilişkin olayın çok yönlü araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden talepte bulundu.
Araştırma görevlisi Volkan Bayar, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 5 Nisan'da Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla iki şarjör kullanıp, 23 el ateş ederek öldürmüştü.
REKTÖR GÖNEN İSTİFA ETMİŞTİ
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın soruşturulmasında bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirmişti.
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, soruşturmanın selameti için dün görevinden istifa etmişti.
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