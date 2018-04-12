İstanbul Boğazı'nda yalıya çarpan kaptan, yaşananları anlattı: Gemi yan dönseydi ölümlü kaza olabilirdi

İstanbul Boğazı'nda Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpıp yapının kısmen yıkılmasına sebep olan geminin Filipinli kaptanı Edgardo Deseo, yaptığı kazayı anlattı. Deseo'ya göre daha geniş bir alana çarpmamak için demir atmaktan vazgeçmesi ölümlü bir kazanın önüne geçti.

Muhammed Gencebay Gür Boğaz'da dev ticari geminin çarptığı tarihi yalı yıkıldı

Geçen cumartesi günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altında Anadolu Hisarı mevkisinde 225 metre boyunda, 32 metre enindeki 38 bin 732 grostonluk 'Vitaspirit' adlı gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak kısmen yıkılmasına sebep oldu.

Olaya dair başlatılan soruşturma kapsamında geminin kaptanı Edgardo Deseo ve 3 mürettebat, deniz kaza raporu düzenlenmesi için İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 17. Denizcilik İhtisas Mahkemesi'ne geldi. 4 kişi burada ifade verdi.

Deseo mahkemede kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı. Deseo'nun şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Bulunduğumuz konum itibariyle dönüş yarı çapımız çok sınırlıydı. Dolayısıyla geminin dönmeye başlayıp sahile yandan çarpması daha büyük hasara hatta ölümlü kazaların olmasına neden olabilirdi. Daha geniş bir alana çarpmamak için demir atmaktan vazgeçtik. O esnadaki amacım 4 metredeki derinlikte gemiyi burnundan sığ bir yere oturtmaktı. Böylece amacım zararı en aza indirmekti. Motorlar durduğu için maalesef o sığ alana gidemedim ve çok yakınında bulunan o eve çarptım."