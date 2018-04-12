YÖK Başkanı Saraç'tan Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıya dair açıklama

YÖK Başkanı Saraç, Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili YÖK Genel Kurulu'da yapılan olağanüstü toplantı sonrası açıklama yapıyor.