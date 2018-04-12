YÖK Başkanı Saraç'tan Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıya dair açıklama

Saraç'ın açıklamamları şöyle:
- Bu olayla alakalı başlatmış olduğumuz idari soruşturma en kısa sürede tamamlanacaktır.
- Bu tür saldırıların akademik ortamlarda tekerrür etmemesi, üniversitelerimizin bilim, huzur ve güven mekanları olması için gerekli güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi rektörlerimize tekrar hatırlatılacaktır.
- Osmangazi Üniversitemizin, bu travmaya sebep olan hadisenin etkisinden kurtulabilmesi için her türlü gayreti sarf edeceğiz.
- Üniversitelerimiz terör örgütleriyle mücadeleyi, terör örgütlerine sıfır toleransla ve mağduriyetlerin yaşanmaması için azami dikkatle sürdürmelidir. Bu bağlamda, üniversite rektörlerimizle bu toplantıdan çıkan sonuçlar paylaşılacaktır.
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