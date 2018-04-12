Erdoğan, İngiltere'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki ay İngiltere'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-15 Mayıs tarihlerinde İngiltere'ye gidecek.

Erdoğan'ın resmi ziyaretinde İngiltere ile ikili ilişkilerin yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu'daki gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.