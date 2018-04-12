Erdoğan, İngiltere'ye gidiyor

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-15 Mayıs tarihlerinde İngiltere'ye gidecek.
Erdoğan'ın resmi ziyaretinde İngiltere ile ikili ilişkilerin yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu'daki gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki ay İngiltere'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-15 Mayıs tarihlerinde İngiltere'ye gidecek.
Erdoğan'ın resmi ziyaretinde İngiltere ile ikili ilişkilerin yanı sıra Avrupa ve Ortadoğu'daki gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.
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