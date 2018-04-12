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    Polis memuru İlhan Özcan'ın eşi Gözde Özcan

    Okul müdürüyle yardımcısını vuran polisin eşi: Olayda ağır tahrik var

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Bursa'daki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda tartıştığı müdür Tülay Taş ve yardımcısı Sinan Delibaş'ı tabancayla vurarak yaralayan polis memuru İlhan Özcan'ın eşi Gözde Özcan, "Eşimin yaptığı şey kabul edilemez ama olayda ağır tahrik var" dedi.

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde polis memuru İlhan Özcan, çocuğuna kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla okul müdürü ve yardımcısını tabancayla vurarak yaraladı. Hayati tehlikesi bulunmayan iki yaralı hastaneye kaldırılırken, polis memuru tutuklandı.

    Polis veli, tartıştığı öğretmenleri vurdu
    © AA /
    Polis veli, tartıştığı öğretmenleri vurdu
    Özcan'in eşi Gözde Özcan, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin psikolojik sıkıntısı olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, yaşananların tek nedeninin, 'tahrik' olduğunu ileri sürdü.

    Olayın 28 Şubat günü 8 yaşındaki oğlu ve arkadaşının sınıf öğretmenleri Filiz Erzurum tarafından zümre odasına kapatılmasıyla başladığını savunan Özcan, "Çocuğumu bu şekilde cezalandırdıkları gibi okul içerisinde ben ve oğlum, bir veli tarafından darp edildik. Eşim okula giderek bu iki olay hakkında soruşturma başlatılmasını, yoksa savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Olayların savcılığa intikal ettirilmesinden sonra aynı okulda bulunan 13 yaşındaki kızıma da hakaretler ile birlikte çeşitli baskılar uygulandı. Bu olaylarla ilgili şikayet dilekçelerimiz mevcuttur. Sürekli çocuğumuzun sınıfının değiştirilmesi yönünde başvuru yapmamıza rağmen bize hakaret dolu sözler söyleyerek bizi kale almadılar" diye konuştu.

    'SONUNA KADAR EŞİMİN ARKASINDAYIM'

    Olay sabahı oğullarını okuluna götürdüklerinde, eşinin müdür yardımcısı Mustafa Karabela'dan dilekçe hakkında bilgi almak istediğini anlatan Özcan, şöyle devam etti:

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    © AA / Emrah Yaşar
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    "Müdür yardımcısı 'Polisliğine sığınma, defol odamdan' diyerek, hakaret dolu sözlerle bizi odasından kovdu. Eşimi eve götürmek istediğimde merdivenlerden inerken, okul müdiresi Tülay Taş ile denk geldik. Savcılığa verdiğimiz suç duyurusunun takipsizlik kararından dolayı gülerek, bizimle adeta dalga geçti. Eşim, sinirlerine hakim olamayarak, silahını çekti. Yapmış olduğu şey kabul edilemez bir şey. Yaşanmaması gerekirdi ama basına yansımış olayları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Ben eşimin sonuna kadar arkasındayım. Çocuklarımın da arkasındayım. Bu şekilde olmaması lazımdı ama oldu. Bizim de haklı olduğumuz çok konu var. Bu konuda gereken her şeyi avukatımla birlikte halledeceğim."

    Olayın sonuna kadar takipçisi olacağını dile getiren Özcan, "Bu olayda büyük bir tahrik var. Hakkımızda yapılan bütün yanlış bilgileri, eşimin psikolojisinin bozuk olduğu yönündeki haberleri kabul etmiyorum. Benim eşim, kötü bir insan değil. Eşimin hiçbir sıkıntısı, psikolojik sorunu yok. Bir baba olarak eşim, çocuğunun arkasında durdu. Tamam, yapmış olduğu şey doğru bir şey değildi ama bir insanın bu kadar da üzerine gidilmez. Benim eşim, 20 yıllık polis memuru. Böyle şeyler yapacak biri değil" dedi.

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    Etiketler:
    okul, polis, Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu, Bursa
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