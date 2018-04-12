AK Partili Külünk'ten diploma yorumu: Peygamberlerin de yoktu

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk sosyal medya hesabından üzerinde ilginç bir paylaşımda bulundu. Külünk Erdoğan'ın üniversite diploması 'var mı-yok mu' tartışmalarına "peygamberlerin de diploması yoktu" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasıyla ilgili olarak muhalefet tarafından dile getirilen eleştirilere AK Parti saflarından bir yanıt daha geldi.

Siyaset diploma ile yapılmaz,

Diploma ancak yüreğe dokunan mücadele adamı için bir parçadır

Diploma yoksa temsil makamında olamazsın diyen varsa,Peygamberler tarihi okusun

Büyük mücadeleleri hiç adı duyulmayan diploması yok ama yüreği samimiyeti olan diplomasız yiğitler taşır. pic.twitter.com/2fSnEdQUcA — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) 12 April 2018

​AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Siyaset diploma ile yapılmaz, Diploma ancak yüreğe dokunan mücadele adamı için bir parçadır. Diploma yoksa temsil makamında olamazsın diyen varsa, Peygamberler tarihi okusun. Büyük mücadeleleri hiç adı duyulmayan diploması yok ama yüreği samimiyeti olan diplomasız yiğitler taşır."

'SİZE BURADAN EKMEK ÇIKMAZ'

Külünk ifadelerine gelen eleştiriler üzerine bir tweet daha atarak şunları söyledi:

"Siyaset yapmak için diploma şart değil" sözümüzü çarpıtarak konuyu saptıran ve hiç alakası olmayan bir zemine çekmeye çalışan odaklara sesleniyorum: Size buradan ekmek çıkmaz! — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) 12 April 2018

​"Siyaset yapmak için diploma şart değil' sözümüzü çarpıtarak konuyu saptıran ve hiç alakası olmayan bir zemine çekmeye çalışan odaklara sesleniyorum: Size buradan ekmek çıkmaz!"