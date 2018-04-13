Kosova’da yakalanan FETÖ şüphelilerinin ilk ifadeleri ortaya çıktı

Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk'te yayınlanan programda konuştu. MİT operasyonuyla Kosova'dan getirilen 6 FETÖ'cüye değinen Selvi, zanlıların ifadelerini de ilk kez canlı yayında açıkladı.

LİDERLERİN EŞLERİYLE İRTİBAT KURMUŞLAR

FETÖ'nün Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı gibi önemli konumdaki siyasilere eşleri üzerinden ulaştığını belirten Selvi şu şekilde konuştu;

''Yakalanarak gözaltına alınan ve MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'cülerin şifreli konuşmaları deşifre edildi. ByLock, Kakao gibi bir çok program kullanmışlar. 6 kişinin Kosova'da gözaltına alınmasının ardından FETÖ üyeleri ilk önce eşi üzerinden yurt dışında olan Meclis Başkanına ulaşmış. Meclis Başkanı haberlerinin olmadığını ve çok üzüldüklerini söylemiş.''

'ONLARLA İLGİLİ FİKİRLERİM OLUMLU'

''Deşifre edilen yazışmalara göre FETÖ üyeleri daha sonra Başbakanın da hanımıyla görüşmüş. O da Başbakana iletmiş. Başbakan ''Onlarla ilgili fikirlerim olumluydu hala da öyle'' demiş. Cumhurbaşkanına da hanımı üzerinden ulaşmışlar. Burada okullar üzerinden bir ağ yapısı oluşturmuşlar. Okuldaki velileri olan iş adamları ve milletvekillerine de ulaşmışlar.''

''Yazışmalarda savcının FETÖ'cülerin avukatıyla görüştüğü ve 'İsterseniz kefaletle serbest yargılanabilirler' teklifinin geldiği görülüyor. Ancak FETÖ'cüler olaya basının ilgisinin yoğun olduğu ve serbest kalırlarsa bu ilginin azalacağı düşüncesiyle bunu tercih etmemişler. Yazışmalarda FETÖ abilerinin ilgi azalır şeklindeki düşünceleri belirtilmiş.'