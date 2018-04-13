Zülfü Livaneli'nin kitabını çaldılar

Hürriyet'ten İhsan Yılmaz'ın aktardığına göre, Livaneli'nin 2013 Nisan'da okurlarıyla buluşan kitabı 'Kardeşimin Hikâyesi' kopyala yapıştır yöntemiyle çalındı ve yeniden basıldı. Nurşen Karayanız isimli kişinin Kıyamet Çiçeği olarak tekrar piyasa sürdürdüğü kitapta Livaneli'nin öyküsünden farklı olarak birkaç cümle, birkaç bölüm bulunuyor.

Çalıntı kitabın tanıtımda şu ifadeler yer alıyor:

“Adın Sızlıyor Yüreğimde şiir kitabı ve ‘Tuana’dan Mina’ya Kabuksuz Yara’ adlı romanıyla tanınan genç yazar Karayanız, ‘Kıyamet Çiçeği’ ile kendini ispatladı. Ordulu yazarın bu yeni kitabı kapak tasarımından içerik editörlüğüne kadar tam bir profesyonel çalışma.”

Yazar hakkında geçmişte de başkalarının kitabını tekrar yayınladığına dair iddialar var.

Kitabı basan Doğan Kitap'ın yetkililerinin hukuki süreci başlattığı öğrenildi.