AYM, FETÖ'den tutuklu eski üyesi Tercan hakkında 'Hak ihlali var' dedi

Anayasa Mahkemesi(AYM) Genel Kurulu, darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten çıkarılan eski üyesi Erdal Tercan’ın başvurusunu karara bağladı. AYM, başvuruda uzun tutukluluk şikayetlerini kabul edilemez bulurken, yapılan tutukluluk incelemelerinin hakim karşısına çıkarılmadan dosya üzerinden yapılmasını ise oy çokluğuyla hak ihlali saydı.

Hürriyet'in haberine göre, darbe girişiminin ardından FETÖ'den üyesi tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Erdal Tercan, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, Tercan hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ile tutuklamaya doğal hakim, bağımsız ve tarafsız hakim ilkelerine aykırı olan sulh ceza hakimliklerince karar verilmesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, hukuka aykırı bir şekilde meslekten çıkarma kararı verilmesi nedeniyle adil yargılanma ve özel hayata saygı haklarının ihlal edildiği ifade edildi.

Tercan’ın, gözaltı sürecindeki bazı uygulamalar nedeniyle ayrımcılık ve temel hak ve özgürlüklerin öngörüldükleri amaç dışında sınırlandırılması yasaklarının ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddia edilmişti. Dünkü gündem toplantısında eski üye Tercan’ın başvurusunu ele alan AYM, başvurunun tutukluluğa itiraz bölümüyle ilgili ihlal kararı verdi, diğer şikayetleri ise kabul edilemez buldu.

AYM’nin, 20 Temmuz 2016’da tutuklanan Tercan’ın, tutukluluğa itiraz başvurusunun, hakim karşısına çıkarılmadan, dosya üzerinden yapılmasını hak ihlali saydığı, özellikle 1.5 yılı geçen tutukluluklarda itirazların hakim karşısına çıkarılarak yapılması gerektiğini belirttiği öğrenildi.